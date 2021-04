Gaeta, buoni spesa a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla pandemia

207mila € circa di fondi erogati per far fronte all’ emergenza pandemica da Covid-19, con particolare riferimento agli interventi a favore delle famiglie maggiormente esposte alla crisi economica.

“Prosegue – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – l’azione amministrativa a sostegno delle famiglie e fasce sociali che stanno subendo maggiormente la crisi economica scaturita da quella epidemiologica. Anche per i buoni spesa che andremo ad erogare, abbiamo ampliato la misura estendendo l’ISEE da 5mila € a 12mila € e riducendo da 36 a 18 mesi il periodo di residenza nel Comune di Gaeta. Fin da subito ho avvertito la necessità di intervenire concretamente per fronteggiare soprattutto l’emergenza economica che sta generando grandi disagi e conseguenze a livello mondiale. Nel nostro piccolo, in questi mesi, abbiamo pianificato ed attraverso una puntuale programmazione, predisposto ogni azione utile per sostenere soprattutto le persone più deboli e vulnerabili. Pertanto – aggiunge Mitrano – allo scopo di attivare ulteriori interventi economici a favore delle famiglie l’Amministrazione destina ulteriori risorse provenienti dal bilancio e da Enti sovra comunali con finalità di sostegno alla cittadinanza durante la pandemia da Covid-19”.

“Le difficoltà economiche dovute alla pandemia – spiega la delegata alle politiche del welfare Lucia Maltempo – stanno generando pesanti ripercussioni anche sull’andamento della stagionalità dei contratti che determineranno anche per diversi nuclei familiari di Gaeta, lunghi periodi fuori dal mondo del lavoro. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno di dover sostenere le famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante anche dalla emergenza epidemiologica Covid – 19 mediante l’erogazione di buoni spesa”.

Beneficiari dell’intervento, sono i nuclei familiari, anche monoparentali, che si trovano in condizioni di disagio socio-economico a causa dell’emergenza epidemiologica e che siano temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. Requisiti per accedere al sussidio sono:

· residenza nel Comune di Gaeta da almeno 18 mesi;

· per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;

· trovarsi in situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia di Covid-19. Tale condizione dovrà essere dettagliatamente descritta nel modulo allegato al presente atto, redatto secondo il modello dell’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e dell’art. 495 C.P.;

· certificazione ISEE da 0 a 12mila.

Il sussidio è corrisposto attraverso l’erogazione di “buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità presso la rete di esercizi commerciali aderenti. Il buono spesa è da intendersi una tantum. Esso potrà essere eventualmente riproposto in rapporto al protrarsi o meno dell’emergenza Covid-19 e alle disponibilità economiche residue. Il nucleo familiare non dovrà avere una giacenza bancaria/postale, alla data della pubblicazione del bando, superiore a 20mila €. Il modulo per la presentazione delle domande è scaricabile on line sul sito del Comune di Gaeta o ritirabile presso la portineria del palazzo comunale sita in Piazza XIX Maggio, 10, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30. La domanda, debitamente compilata e firmata, potrà essere inviata via mail all’indirizzo welfareemergenzacovid19@comune.gaeta.lt.it o consegnata a mano presso la portineria del Comune. Alla ricezione della domanda, i Servizi Sociali del Comune di Gaeta provvederanno a contattare i richiedenti per le verifiche necessarie all’erogazione del buono spesa.

I buoni potranno essere spesi presso l’elenco di esercizi commerciali che sarà comunicato ai beneficiari all’atto della ricezione del sussidio. In caso di accertata impossibilità da parte del beneficiario a recarsi presso i Servizi Sociali per la consegna del sussidio, è consentito indicare nel modello di richiesta il nominativo di un delegato.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali dal lunedì a venerdì con orario 9 – 13 ai seguenti numeri telefonici: 0771.496448; 0771.469458.