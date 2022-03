Gaeta celebra la Marina Militare: un anno ricco di eventi e iniziative (VIDEO)

By

È stato presentato questa mattina, presso la Confcommercio di Roma, il progetto “Gaeta e la Marina Militare, un legame storico lungo 160 anni”.

Hanno inizio così, nella città del sudpontino, 12 mesi di grandi celebrazioni, eventi ed iniziative per commemorare questo rapporto indissolubile, nato nel 1861 con la resa della fortezza e l’inizio del processo di unificazione nazionale.

Un’occasione importante che cade in una fase critica per le cooperazioni internazionali ma che – come dichiara Paolo Vicchiarello della presidenza dei Ministri – vuole valorizzare gli aspetti di pace e di solidarietà soprattutto verso le scolaresche ed i giovani.

EVENTI E INIZIATIVE

Festival Nazionale della Storia: l’Unità d’Italia e la nascita della Marina Militare

Saranno realizzate cinque lezioni per la rassegna “Pagine di Storia” in compagnia di giornalisti, storici ed intellettuali di fama nazionale, videoproiezioni scenografiche e rievocazioni storiche per raccontare la storia della Marina Militare, dell’Unità d’Italia e il suo legame con Gaeta.

Lezioni di storia a KM0: seminari e concorsi per le scuole

Il progetto coinvolgerà anche i sei plessi del territorio, con otto seminari in cui condividere la memoria della città attraverso testimonianze, immagini e pillole di storia. Verrà bandito inoltre un Concorso legato alle celebrazioni, che prevede la realizzazione di elaborati scritti ispirati alla cerimonia e al valore che rappresenta per la città. Verrà pubblicato inoltre un libro illustrato “Gaeta e il mare. Dal mito ai giorni nostri” edito da Typimedia Editore.

Gaeta celebra la Marina Militare: la Giornata della Marina Militare e gli altri eventi

È in programma per il 10 giugno una grande festa nazionale con musica ed eventi a tema che proseguirà fino a luglio con mostre storiche e fotografiche (Gaeta e il mare), concerti, traversate a nuoto nelle acque del Golfo (Swimming Paradise), l’istituzione di un premio letterario Nazionale e la realizzazione del volume fotografico “Gaeta e Marina Militare. Un legame storico lungo 160 anni” edito da Typimedia Editore.

E ancora: luminarie artistiche e videoproiezioni (Gaeta illumina la Marina Miliare), installazioni artistiche, percorsi immersivi con proiezioni scenografiche, uno speciale allestimento del Museo dell’Unità d’Italia, con materiali, cimeli e docufilm sul tema, la realizzazione di un monumento celebrativo presso il Molo S. Maria in ricordo della nascita della Marina Militare e l’allestimento della mostra “Il mare nella pittura” di Mario Magnatti, insignito dalla Marina Militare con il titolo “Pittore di Marina” realizzata in collaborazione con l’ANMI gruppo Gaeta.

Maria Concetta Valente