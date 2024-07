Gaeta, da domani attiva la navetta per il centro storico

Dal 1° agosto sera sarà più facile raggiungere il Centro Storico S. Erasmo, quartiere in cui vige la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato, in tutti i giorni del mese di agosto. L’Amministrazione Comunale anche quest’anno garantisce per residenti e turisti l’importante servizio di trasporto pubblico. Il servizio straordinario di navette, svolto dalle Autolinee F.lli Cervone, sarà operativo continuamente dalle ore 20.00 alle ore 1.00, tutti giorni per l’intero mese di agosto. La partenza avverrà dal Parcheggio Ex Avir con destinazione Piazzale Caboto e viceversa.

«L’ iniziativa – spiega l’ assessore alla Polizia Locale Sicurezza Stefano Martone – è legata alla volontà dell’ Amministrazione Comunale di mettere in campo interventi mirati alla riduzione del traffico nel quartiere medioevale, e quindi ovviare alla vasta diffusione delle auto private e alla carenza di parcheggi, ridurre le relative criticità e avere importanti ripercussioni sulla sicurezza dei pedoni e quella stradale Ciò consentirà inoltre ai tanti turisti e visitatori, e persone anziani di poter raggiungere agevolmente la zona antica della città. La navetta è una delle soluzioni che va in tal senso.» Il costo del biglietto andata/ritorno è di 1 euro