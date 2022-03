Gaeta, D’Amante:”Trasparenza sui bandi”

Per dare concretezza a questi due concetti fondamentali per la gestione della cosa pubblica, riteniamo che devono essere aperti anche i “cassetti dei bandi” attraverso i quali si affidano servizi e lavori pubblici! Il nostro impegno sarà quello di pubblicare on line i dati dei contratti di subappalto dei fornitori del Comune senza dover avviare complicate procedure per l’accesso agli atti.

È proprio nella catena dei subappalti che si nascondono spesso imprese che lavorano ai limiti della regolarità. È necessario assicurare la massima trasparenza sulle imprese che lavorano nei “cantieri” del Comune, in modo da poter agire tempestivamente e anticipare, in molti casi, situazioni di irregolarità e consentire il controllo in tempo reale da parte dei cittadini, della stampa, delle associazioni anti mafia e delle forze dell’ordine.

Riteniamo in maniera convinta che con tale metodo di pubblicità si potranno prevenire problemi e danni alla Collettività. Attualmente sono pochissimi i comuni che lo attuano, vorremmo essere tra i primi.

Silvio D’Amante

Comunicato stampa