Gaeta, fermato uomo con coltello a serramanico: deferito in stato di libertà

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno deferito in stato di libertà un cittadino di origine romana, classe 1967, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato durante un controllo stradale di routine, condotto nell’ambito delle attività volte alla prevenzione e repressione di reati sul territorio.

Il fermo è avvenuto mentre il cittadino si trovava alla guida di una piccola utilitaria all’interno del comune di Gaeta. Il suo atteggiamento, giudicato sospetto dai militari dell’Arma, ha spinto gli agenti ad approfondire l’accertamento con una perquisizione personale e veicolare.

Il controllo ha portato a un riscontro positivo: l’uomo era in possesso di un coltello a serramanico a scatto, lungo 20 centimetri, di cui 9,5 di lama potenzialmente letale. Alla richiesta dei Carabinieri di giustificare il possesso dell’arma, l’individuo non ha saputo fornire alcuna motivazione plausibile.

Data la gravità della situazione e in conformità con la normativa vigente, i Carabinieri hanno deferito l’uomo in stato di libertà, rimettendo il caso all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria competente. La vicenda, avvenuta nel contesto di ordinari controlli stradali, mette in luce l’importanza delle attività di monitoraggio delle forze dell’ordine, fondamentali per garantire la sicurezza pubblica e prevenire potenziali atti criminosi.

L’operazione rientra nel quadro delle iniziative che i Carabinieri di Gaeta portano avanti per contrastare la criminalità locale e proteggere la cittadinanza.