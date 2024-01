Gaeta: il 2024 inizia con il primo tuffo dell’anno

A Gaeta, oggi si è tenuto come ogni anno il tuffo del primo gennaio. Una tradizione consolidata nel tempo, che spinge gli affezionati dell’iniziativa a ritrovarsi la mattina del primo dell’anno sulla spiaggia di serapo per un bagno in mare, qualsiasi siano le condizioni meteo.

Nonostante la pioggia e le temperature poco favorevoli, circa quaranta persone coraggiose si sono riunite presso lo stabilimento balneare Nave di Serapo, per immergersi nel mare, onorando così una prassi diventata parte integrante della cultura locale.



Ogni anno, numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e persino da altri paesi del mondo si uniscono a questo evento per condividere momenti di allegria e dare il via al nuovo anno con spirito gioioso.

Gli organizzatori Massimo Masella e Giorgio Marinacci si sono dichiarati soddisfatti della buona affluenza nonostante le avverse condizioni atmosferiche, dimostrando il forte attaccamento della comunità a questa tradizione.

Presenti anche molti curiosi che, muniti di ombrelli, hanno assistito a questa “impresa” compiuta dagli incuranti offertosi oggi, per strappare un sorriso a se stessi e agli spettatori di quella che è un’iniziativa che suscita sempre particolare interesse