Gaeta, il Direttore Marittimo del Lazio in visita alla sede della Capitaneria di Porto

Giovedì 16 maggio 2024, il Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Michele CASTALDO, in occasione della prevista ispezione biennale ai servizi d’istituto, ha visitato la sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta, accolto dal Capo del Compartimento marittimo di Gaeta, Capitano di Fregata Biagio Mauro SCIARRA.

Durante la visita istituzionale, il Direttore Marittimo del Lazio ha avuto modo di incontrare il Sig. Sindaco di Gaeta, Dott. Cristian LECCESE, che non ha voluto mancare di porgere i propri saluti, nell’ambito del rafforzamento di un rapporto di collaborazione fra le istituzioni e il tessuto sociale e civile che sicuramente infonde alla comunità, fiducia e sicurezza.

Al termine della visita conclusasi in data odierna con la tradizionale firma dell’“Albo storico”, il Comandante CASTALDO ha voluto formulare “il più vivo ringraziamento al Comandante SCIARRA e all’equipaggio tutto della Capitaneria di Porto di Gaeta per la dedizione, la professionalità ed il senso di appartenenza dimostrato nell’espletamento del propri compiti istituzionali al servizio del Paese e di chi sul

mare lavora”.