Gaeta, imbarcazione in avaria. La Guardia Costiera porta in salvo 5 persone

Alle ore 19:00 circa del giorno 30 giugno, la Guardia Costiera di Gaeta ha ricevuto una chiamata di soccorso da parte di un’imbarcazione da diporto in avaria posizionata a circa 9 miglia da Punta Stendardo, con cinque persone a bordo.

Alcuni dei passeggeri erano colpiti da attacchi di panico, rendendo la situazione ancora più critica.

La Motovedetta CP856 della Guardia Costiera, intervenuta prontamente, ha raggiunto l’imbarcazione in difficoltà e ha immediatamente provveduto a trasbordare le persone emotivamente traumatizzate per trasportarle in sicurezza a terra. Una volta garantita la sicurezza dei passeggeri, l’equipaggio della CP856 ha prestato assistenza tecnica all’imbarcazione, accompagnandola durante le operazioni di rientro nel porto di Gaeta.

Il tempestivo intervento della Guardia Costiera ha permesso di risolvere la situazione di emergenza senza ulteriori complicazioni, assicurando la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte.

La Guardia Costiera di Gaeta desidera ringraziare il proprio personale per la professionalità e l’efficienza dimostrate durante l’operazione di soccorso, e ricorda a tutti i diportisti l’importanza di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di emergenza in mare.