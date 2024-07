Gaeta, imminente l’inizio dei lavori per la videosorveglianza nel territorio comunale

E’ imminente l’inizio dei lavori per l’attuazione del progetto relativo alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel comune di Gaeta, nell’ambito di un finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno e Prefettura di Latina per il controllo diurno e notturno del territorio (125000 euro e 25000 euro cofinanziati dal Comune)

Lo stesso riguarderà l’installazione di 34 videocamere con possibilità di controllo in diretta e di registrazione e posizionate in punti strategici in modo da assicurare un controllo continuo ed approfondito del territorio comunale. L’ intervento è comprese nell’ attuazione di strategie volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini nonché a contrastare ogni forma di illegalità favorendo ove necessario l’impiego di forze di Polizia per far fronte alle esigenze straordinarie del territorio.

«Andremo a rafforzare ulteriormente tutte quelle misure ed azioni finalizzate alla protezione della città, del suo patrimonio e della sua popolazione, – commenta il sindaco Cristian Leccese – assicurando il controllo su tutto il territorio comunale e su quelle aree più a rischio così come, più in generale, garantendone l’ordine e la sicurezza pubblica, consentendoci di contrastare fenomeni di micro-criminalità e l’abbandono dei rifiuti urbani. Proseguiamo dunque nella nostra attività di messa in sicurezza del territorio, grazie alla realizzazione di sistemi di controllo del territorio moderni ed efficaci. Con l’attuazione di questo progetto avremo la possibilità di monitorare in tempo reale tante zone della città, prevenendo fenomeni criminali.»

«La volontà dell’Amministrazione – aggiunge l’ Assessore alla Polizia Locale – è quella di mettere in campo tutte le azioni necessarie per intervenire in materia di sicurezza urbana non solo attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità ma anche sotto il profilo del decoro urbano. Obiettivi questi perseguibili con l’aiuto delle nuove tecnologie. La realizzazione del progetto consentirà un controllo capillare delle principali arterie del centro urbano, delle aree dove insistono le attività commerciali nonché quelle limitrofe a plessi scolastici, garantendo così la massima attenzione sul territorio comunale.»