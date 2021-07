Gaeta in zona rossa? Mitrano:”No allarmismi, ma cautela”(#VIDEO)

By

Si è registrato negli ultimi giorni un aumento dei contagi tra i comuni del golfo di Gaeta e nella provincia pontina. L’indice epidemiologico per alcuni comuni infatti avrebbe superato la soglia di sicurezza, tale da dover chiedere maggiori restrizioni per evitare il passaggio in zona rossa.

Teodolinda Morini

L’Assessore alla sanità Teodolinda Morini, ha dichiarato che ad oggi non è giunta alcuna comunicazione ufficiale a riguardo. Il rialzo dei casi nel Golfo di Gaeta rispecchierebbe il più generale aumento registrato in tutta Italia ed in altre nazioni.

Da un’analisi dei dati emerge che la fascia d’età più colpita si aggira tra i 20 ed i 30 anni.

Fortunatamente solo una piccola percentuale di questa richiede il ricovero negli ospedali ed il ricorso alla terapia intensiva.

A conferma di ciò le successive dichiarazioni del Sindaco Cosmo Mitrano che invitano a non creare allarmismi ma a mantenere alta la cautela.

Il messaggio lanciato è quello di continuare a seguire con rigore le regole anti-Covid e di vaccinarsi per evitare che il cambio di colore diventi una misura inevitabile.

Maria Concetta Valente