Gaeta, inizio del ministero pastorale di don Erasmo Matarazzo nuovo parroco di San Carlo Borromeo

Venerdì 28 ottobre alle ore 18.00 presso la chiesa di San Carlo Borromeo in Gaeta l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la Messa per l’ingresso del nuovo parroco don Erasmo Matarazzo.

Don Erasmo Matarazzo

Don Erasmo è nato nel 1968 ed è originario della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in Gaeta. Ha studiato presso il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Prete dal 1993, si è licenziato in teologia spirituale preso la Facoltà Teologica Teresianum di Roma. Diversi gli incarichi pastorali nel corso degli anni di ministero: vicario parrocchiale a Salto di Fondi, rettore del seminario minore diocesano, responsabile del centro diocesano vocazioni, parroco di Santi Silverio e Domitilla in Ponza, direttore dell’ufficio liturgico diocesano, parroco delle parrocchie di Ausonia nonché rettore del santuario diocesano della Madonna del Piano, parroco di San Paolo Apostolo in Fondi, assistente regionale del Lazio dell’ufficio sport, turismo e tempo libero.

Attualmente è direttore dell’ufficio diocesano per il turismo, sport e tempo libero.