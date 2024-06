Gaeta, istituita ZTL Centro Storico S. Erasmo

ZTL nel Centro Storico di Gaeta Sant’Erasmo, emessa l’ordinanza n. 221

Con l’ordinanza N.221 del 17/06/2024 si istituisce la Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Gaeta Sant’Erasmo per i mesi Giugno/Luglio/Agosto/Settembre 2024. mediante i sistemi di controllo elettronico degli accessi nelle seguenti vie:

Via Annunziata (intersezione con Lungomare G. Caboto);

Via Begani (intersezione con Lungomare G. Caboto);

1. Via L. M. Planco intersezione con Via SS. Trinità per Via della Breccia – rotatoria aiuola sparti traffico

Via L. M. Planco.

Piazza G. Traniello (intersezione con Piazzale Caboto);

ZTL ATTIVA:

* ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) PER IL VARCO DI

VIA ANNUNZIATA INTERSEZIONE CON VIA LUNGOMARE G. CABOTO:

PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 TUTTI I VENERDI/SABATO/DOMENICA

A PARTIRE DA VENERDI 21 GIUGNO 2024 dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, fino a diversa disposizione;

PER IL MESE DI AGOSTO 2024 TUTTI I GIORNI dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, fino a diversa disposizione;

PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 TUTTI I VENERDI, SABATO E DOMENICA

dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, fino a diversa disposizione;

* ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) PER I SEGUENTI

VARCHI:

VIA BEGANI INTERSEZIONE VIA LUNGOMARE G. CABOTO

VIA L.M. PLANCO INTERSEZIONE VIA SS TRINITA’

PIAZZA TRANIELLO INTERSEZIONE PIAZZALE CABOTO

PER IL MESE DI GIUGNO 2024 TUTTI I SABATO, A PARTIRE DAL 22 GIUGNO

2024 dalle ore 21:00 del sabato alle ore 05:00 della domenica successiva, fino a diversa disposizione;

PER IL MESE DI LUGLIO 2024 TUTTI I VENERDI/SABATO dalle ore 21:00 alle ore

05:00 del giorno successivo, fino a diversa disposizione;

PER IL MESE DI AGOSTO 2024 TUTTI I GIORNI dalle ore 21:00 alle ore alle ore 05:00

del giorno successivo, fino a diversa disposizione;

PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 TUTTI I SABATO dalle ore 21:00 alle ore 05:00

del giorno successivo, fino a sabato 14 salvo diversa disposizione.