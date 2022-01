Gaeta, “Lab32” apre i battenti

Uno spazio di condivisione, lavoro, discussione e confronto. Un laboratorio di idee e progetti, ideato in vista della definizione del programma elettorale ma, soprattutto, con l’intento di gettare le basi per una visione decennale, seguendo le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dettate dall’Europa e dal Governo nazionale.

Apre i battenti “LAB32”, il Laboratorio Programmatico 2022-2032 allestito a Gaeta, in Piazza della Libertà 32, angolo Via dell’Indipendenza, fortemente voluto dalla coalizione politica che sostiene il candidato sindaco Cristian Leccese.

A partire da oggi, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid, LAB32 diventa operativo e pronto ad ospitare gli esponenti delle componenti politiche della coalizione, i candidati al Consiglio comunale, i rappresentanti dell’Amministrazione cittadina in carica e, in modo particolare, tutti i cittadini interessati a partecipare e ad apportare il proprio contributo.

Il Laboratorio Programmatico, inteso come una vera e propria “area coworking”, includerà tra i punti di partenza, nell’ottica di una programmazione strategica ad ampio raggio, il miglioramento della qualità della vita e della sostenibilità ambientale, l’ascolto e la partecipazione, i servizi ai cittadini e alle imprese, l’associazionismo e l’inclusione sociale, la sicurezza e lo sport, la digitalizzazione e il lavoro, lo sviluppo economico e il turismo.

«Avevamo intenzione – ha spiegato Cristian Leccese – di creare un luogo di incontro, in cui chiunque potesse contribuire attivamente al futuro della città, varcandone semplicemente la soglia. Nasce così l’idea di LAB32. L’intento è quello di avviare una grande partecipazione popolare, per costruire, insieme, il nostro domani, basato sulla qualità, sullo sviluppo turistico-economico e sulla rivoluzione verde. In linea con le direttive dettate dall’Europa e il PNRR, abbiamo pensato ad una programmazione decennale, per mettere al centro della discussione le grandi opportunità economiche che presto saranno a disposizione dei Comuni. Grazie a questo spazio aperto a tutti, inoltre, i cittadini potranno incontrare anche me e i componenti delle liste che sostengono la mia candidatura, così da poter instaurare un dialogo diretto e costruttivo».

Le forze politiche appartenenti alla coalizione elettorale denominata “Avantitutta, per FARE Gaeta ancora più GRANDE”, sono attualmente sette: Lista Mitrano, Avantitutta, Azzurri per Crescere ancora, Leali per Gaeta, Il Quadrifoglio, Azione Popolare e Gaeta Democratica.

Nelle ultime ore, sono state già registrate numerose richieste di adesione al Laboratorio, da parte di cittadini, tra i quali molti giovani, interessati ad offrire il proprio apporto e a partecipare ai lavori che partiranno a breve. Inoltre, sarà presto aperta sul sito www.leccesesindaco.it una sezione dedicata ai “Difensori del voto”, ovvero coloro i quali vorranno ricoprire il ruolo di rappresentante di lista, per il controllo e la verifica della correttezza delle operazioni di voto. A tal riguardo, sono previste delle lezioni apposite per la formazione e l’istruzione di tutti i volontari che decideranno di impegnarsi in questo compito.

Per entrare a far parte del team che sostiene Cristian Leccese, come volontario, candidato all’interno delle liste o partecipando ai lavori del LAB32, è disponibile un form da compilare sul sito www.leccesesindaco.it, nella sezione “Partecipa” (https://www.cristianleccese.it/partecipa/).