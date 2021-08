Ieri, a Gaeta, i militari della locale tenenza, al termine di mirata attività investigativa, deferivano in stato di libertà all’A.G. un 73enne ed un 42enne, entrambi del posto, per i reati di minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i predetti, durante una lite scaturita per futili motivi verificatasi nel pomeriggio, risultavano rispettivamente in possesso di un fucile da sub e di una catena ad anelli in acciaio.

Fucile da sub e catena sequestrati.