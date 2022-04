Gaeta, presentazione Candidati Difendi Gaeta – Partito Comunista

Si è tenuta ieri pomeriggio presso l’Old Station la presentazione della candidatura a Sindaco di Benedetto Crocco e la della lista Difendi Gaeta – Partito Comunista. Numerosi i partecipanti nonostante il giorno infrasettimanale. Tra gli interventi quello del Segretario non chè candidato a Sindaco Crocco che ha precisato ancora una volta quale sia stato il percorso di avvicinamento a queste elezioni. La scelta di un alleanza sociale fatta con chi vive già a fatica del proprio lavoro, precari sfruttati, piccole partite IVA e attività commerciali in crisi e non con altre forze politiche presunte civiche che invece hanno alle spalle quei partiti che a livello nazionale come regionale e provinciale stanno svendendo l’Italia a banche e multinazionali. La stessa lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale è formata da esponenti di queste classi sociali a cui si vuole dare finalmente una degna rappresentanza istituzionale.

Sono intervenuti inoltre alcuni dei candidati consiglieri tra cui Picazio, Fronk, Mazza, ognuno entrando nello specifico del proprio ambito di competenza, dalla sanità alla gestione pandemica, alla gestione dell’accoglienza turistica, al riciclo dei rifiuti, per una gestione pubblica di tutti questi e tanti altri settori e una pianificazione e progettazione dall’alto per il miglioramento della vita di tutta la cittadinanza, per garantire posti di lavoro dignitosi e stabili, e per contrastare la criminalità organizzata che qui in provincia di Latina si è coalizzata insieme ad apparati delle istituzioni e dell’imprenditoria locale dando vita ad una Quinta Mafia di cui nessuno degli altri candidati a Sindaco sembra volerne parlare.