Gaeta, sanzionato noleggiatore di attrezzature da spiaggia

Continua l’attività di vigilanza e contrasto al fenomeno del preposizionamento delle attrezzature da spiaggia da parte di alcuni, per fortuna limitati, esercenti le attività di noleggio/locazione che occupando indebitamente spazi di arenile, senza che vi sia stata alcuna richiesta da parte dell’utenza, privano la collettività tutta della possibilità di poter usufruire, gratuitamente e con la propria attrezzatura, dell’arenile libero per una giornata di mare.

Nella giornata del 18.07.2024, gli Uomini del Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta, C.F. (CP) Biagio Mauro SCIARRA, anche mediante l’impiego di personale in abiti civili e tenuta da mare appartenente alla Sezione Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera di Gaeta, a termine di specifica attività di appostamento e monitoraggio nel territorio del Comune di Gaeta, accertavano

l’occupazione abusiva perpetrata da un titolare di un esercizio commerciale di noleggio attrezzature da spiaggia in Serapo. Si procedeva pertanto alla rimozione del materiale da spiaggia preposizionato indebitamente ed al successivo sequestro di nr.13 ombrelloni completi e nr.10 lettini da spiaggia posizionati in modo autonomo su un arenile di poco meno di metri quadrati 100 e in prima e seconda fila ossia

prossimi alla battigia.

Tale comportamento è stato posto al vaglio della competente Autorità Giudiziaria e nel contempo saranno avviate le richieste per l’avvio delle discendenti procedure amministrative al Comune di Gaeta, in qualità di Ente destinatario delle funzioni di delega in materia di gestione e vigilanza del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo.

Il Capo del Compartimento marittimo di Gaeta coglie l’occasione per ricordare che in caso di reale pericolo in mare è sempre attivo, sull’intero territorio nazionale, il numero 1530 e per il Lazio il numero NUE 112 confidando nel buon senso e nell’attenzione che ognuno vorrò porre al rispetto delle regole di sicurezza balneare, della navigazione e dell’ambiente marino e costiero per un sereno svolgimento delle attività di balneazione per l’estate 2024 che, come di consueto, vedrà il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera impegnato nell’Operazione nazionale “MARE E LAGHI SICURI 2024” per garantire e assicurare prioritariamente la Salvaguardia della Vita umana in mare, la Sicurezza Balneare e la Sicurezza della Navigazione oltre a vigilare sul rispetto delle norme in materia ambientale e demaniale marittima.