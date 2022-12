Gaeta, 28 dicembre 2022 – Prosegue il processo di digitalizzazione dei servizi comunali, per una Gaeta sempre più smart, nell’ottica del percorso intrapreso verso la transizione digitale.

A partire da oggi, infatti, ogni cittadino avrà la possibilità di presentare segnalazioni, reclami, informazioni o suggerimenti direttamente online, attraverso la compilazione del modulo presente collegandosi al link https://www.comune.gaeta.lt.it/News/Gaeta-Smart-al-via-il-servizio-di-invio-segnalazioni-online, che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo protocollo@comune.gaeta.lt.it.

Gli uffici interessati che potranno ricevere segnalazioni sono i seguenti:

Lavori pubblici

Servizi cimiteriali

Servizi sociali

Ambiente

Scuola

Riqualificazione urbana (urbanistica)

Polizia Locale

Bilancio e finanze

Anagrafe

Il nuovo servizio permette un dialogo diretto utile tra cittadini e Amministrazione, anche in vista di suggerimenti volti al miglioramento dei servizi, e va ad aggiungersi alla possibilità di interagire tramite telefono o direttamente attraverso gli sportelli degli uffici comunali.

«Continuiamo la nostra opera di digitalizzazione dei servizi dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco, Cristian Leccese -, che renderemo sempre più moderni e più efficienti, puntando all’innovazione tecnologica. Il nostro obiettivo, infatti, sarà far diventare Gaeta una città “smart”, permettendo ai cittadini di richiedere servizi e/o prestazioni attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, evitando di doversi presentare fisicamente ai nostri sportelli, che comunque rimarranno a disposizione, ed eliminando vincoli di orari, per avere un contatto diretto con gli uffici. Proseguiamo sulla strada già intrapresa con il servizio di refezione scolastica digitalizzato, perseguendo l’intento già dichiarato nel programma elettorale e che andrà avanti attraverso nuovi ed importanti servizi, per trasformare il nostro Comune in un vero Ente smart».