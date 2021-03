Nella giornata di ieri, in Gaeta, i carabinieri della locale tenenza, a conclusione di accertamenti, hanno deferito all’autorità giudiziaria per il reato di violazione dei doveri inerenti la custodia, un 60 enne di Formia.

Nella circostanza, il predetto, in qualità di custode della propria autovettura, oggetto di confisca per la successiva distruzione, come disposto dalla prefettura di latina, non ottemperava ai relativi obblighi avendo consentito la dispersione del veicolo.