Geppi Cucciari, non solo una talentuosa artista: il retroscena sul suo passato di cui pochi sanno

Geppi Cucciari si è saputa imporre nel mondo della TV ed è un’artista amata da tanti. Sulla sua carriera si sa tutto, ma in pochi sanno il retroscena del suo passato.

Uno dei momenti più alti della carriera artistica di Geppi Cucciari sarà vederla all’Ariston in veste di co-conduttrice al fianco di Mahmood e al direttore artistico Carlo Conti. Per lei sarà un ritorno, visto che nel 2012 è stata ospite durane la finale della competizione canora più importante in Italia, che all’epoca era condotta da Gianni Morandi e Rocco Papaleo, e nel 2017 proprio con Conti e De Filippi, riuscendo a conquistare il pubblico in platea e a casa.

Classe 1973, Geppi deve il suo successo a Zelig, prendendo parte a numerose stagioni dopo aver lasciato lo studio di un notaio nel quale aveva iniziato a lavorare dopo la laurea in Giurisprudenza. Da quel momento in poi la sua carriera è decollata non solo in televisione, ma anche al cinema, ottenendo diversi ruoli in numerosi film di successo. Un percorso professionale che l’ha portata ad essere tra le artiste più amate, ma non tutti sanno che nel suo passato c’è un retroscena di cui ne va fiera.

Geppi Cucciari, nessuno sapeva il retroscena: lo ha rivelato lei stessa

Il pubblico italiano conosce Geppi Cucciari come artista a tutto tondo: conduttrice, comica, attrice e sceneggiatrice di grande successo. In tutto quello che fa riesce a splendere, ma lo spettacolo è arrivato solo in età matura, visto che prima di buttarsi in televisione si è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Quello che però non tutti sanno è che l’attrice e conduttrice è una grande appassionata di pallacanestro. Oltre a seguire il basket e tifare la sua squadra del cuore Banco di Sardegna Sassari, Geppi è stata una cestita. Ha giocato a livello professionale fino a 26 anni ed ha militato nelle squadre come San Salvatore di Selargius (CA) e Elmas (CA), arrivando anche a giocare in serie A2 indossando la maglia della Virtus Cagliari. Dal 2012, inoltre, Cucciari ha giocato nella Gamma Basket Segrate in Serie C.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Geppi ha speso bellissime parole per il basket e su come questo sport sia sempre stato molto fondamentale per la sua vita. “Il basket mi ha insegnato quanto la preparazione sia importante prima della partita, e dunque per l’esibizione – ha raccontato -. Come diceva Thomas Edison il genio è per l’1% ispirazione e per il 99% traspirazione”, ha continuato l’attrice e conduttrice sarda.

“Significa che sulle cose devi lavorare, il basket mi ha lasciato il senso del gruppo, della preparazione e dello studio – ha detto Geppi sempre nell’intervista al quotidiano – La regola è che per esibirsi devi studiare, le mie improvvisazioni nascono su un terreno solido”.