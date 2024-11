GF, clamoroso! Atteso il provvedimento di Signorini: “Dovrebbero cacciarlo”

A questo giro il web non ci sta e insorge contro il concorrente: “Dovrebbero cacciarlo” – atteso l’intervento di Signorini, cosa è successo.

Anche questa edizione del Grande Fratello si sta rivelando intensa e ricca di colpi di scena uno dietro l’altro. Tuttavia, non tutto quello che i telespettatori vedono e sentono sta piacendo. A quanto pare, una scottante rivelazione avvenuta in queste ore avrebbe fatto vacillare il web che ora chiederebbe un provvedimento da parte del timoniere. Cosa è accaduto nello specifico?

Il tema che in questa settimana è stato al centro delle conversazioni/discussioni all’interno della casa del GF, è stata la relazione fra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due, dopo la breve esperienza al Gran Hermano (la versione spagnola del reality), sono tornati nella dimora romana mano nella mano, facendo sapere a tutti (compresi Javier e Helena che erano rispettivamente presi dai due concorrenti) di essere sentimentalmente vicini.

Ci è voluto davvero poco affinché la polemica prendesse piede e scoppiasse lo ‘Shailenzo – gate’ all’interno della casa. Non si è fatto altro che parlare di loro per tutta la settimana, e probabilmente anche nella diretta di domani sera ci saranno questioni da risolvere al riguardo. Tuttavia, il web vorrebbe un intervento diretto da parte del conduttore nei confronti di Lorenzo, chiedendone addirittura l’espulsione.

GF, il web insorge contro Lorenzo: “Dovrebbero cacciarlo”

A scoprire il ‘vaso di Pandora’ sarebbe stato Tommaso Franchi; il concorrente, conversando (o meglio, spettegolando) con la giocatrice Mariavittoria Minghetti, avrebbe fatto sapere cosa è accaduto quando Shaila e Lorenzo hanno preso l’aereo per recarsi a Madrid.

Lorenzo avrebbe raccontato a Tommaso che durante il viaggio sarebbe riuscito ad avere il suo cellulare e a sbirciare i social. Questo gesto violerebbe ovviamente il regolamento, e come da contratto, nel momento in cui una ‘regola’ non viene rispettata è previsto un ammonimento, o nel peggiore dei casi un’espulsione. In questo caso, il web non ci sta e chiede che il concorrente sia cacciato dalla casa.

Diverse ipotesi si erano profilate in questi giorni. C’è qualcuno che ha ipotizzato che Shaila fosse riuscita a fare la tinta ai capelli, ma nel caso di Lorenzo le cose sarebbero più gravi. Tuttavia, sembrerebbe che a questo giro, il conduttore del GF stia sorvolando un po’ troppo sulle vicende che hanno preso piede dentro e fuori dalla casa. Motivo per il quale, gli utenti via social fanno sapere di non essere d’accordo con la direzione presa in questo caso.

A seguito di questa vicenda, nella puntata di domani dovremo aspettarci un intervento da parte di Signorini? Lo scopriremo nelle prossime ore.