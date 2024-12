Gianluigi Nuzzi, chi è e cosa fa la sua splendida moglie: pochi lo sanno

Scopriamo tutto sulla moglie del bravissimo presentatore tv, Gianluigi Nuzzi. Una donna bella e molto intelligente. Eccola!

Lui è un presentatore, giornalista tv ed autore molto amato dal pubblico a casa. Solitamente lo vediamo impegnato con programma di un certo peso che parlano di attualità, cultura e politica. Sappiamo che è sposato ma con chi e cosa fa la moglie? Noi oggi vi sveleremo tanti segreti, anche quello riguardante la cicatrice che ha in volto.

Scopriamo subito tutta la vita privata di questo giornalista molto interessante che ha iniziato tanti anni addietro su La7. Scorri le prossime righe per vedere anche una fotografia della bellissima donna che è accanto a lui da anni.

La bellissima moglie di Gianluigi Nuzzi

Un bravissimo conduttore, ma non solo che abbiamo visto per la prima volta nel lontano 2011 con un programma in onda su La7 dal titolo, Gli intoccabili e che adesso vediamo in Quarto Grado su Rete 4. Per molti anni, in precedenza, aveva collaborato con riviste e quotidiani come Gente Money, il Corriere della Sera, Libero, Il Giornale. Successivamente ci sono stati anche ben quattro libri inchiesta.

Ma cosa sappiamo per quanto riguarda la sua vita privata? E’ felicemente sposato con Valentina Fontana una giornalista freelance. Di lei, dato che è molto riservata non si conoscono moltissime informazioni ma possiamo sapere che ha studiato presso la Statale di Milano Lettere per dedicarsi, successivamente al giornalismo.

Per un breve periodo ha anche ricoperto il ruolo di Responsabile delle Pubbliche relazioni presso l’ATM. Dal 2013 fa parte della agenzia di comunicazione fondata da Barbara Castorina Visverbi della quale è anche amministratore delegato dal 2014, ovvero l’anno successivo al suo ingresso. Con Gianluigi sono sposati ed hanno due figli, Edoardo nato nel 2007 e Giovanni nato nel 20120.

In una intervista al giornale Vero, Gianluigi ha dichiarato che la moglie è un punto fondamentale della sua vita privata e lavorativa. lo sprona sempre a scrivere e senza di lei non sarebbe un uomo completo. Valentina è il suo punto di forza! Nel 1998, Gianluigi ha avuto un bruttissimo incidente con il suo motorino ed una Jeep.

Il tutto mentre erano in vacanza in Grecia, per vari mesi è rimasto ricoverato in ospedale ed è anche il motivo della sua cicatrice sul viso. “Hanno fatto tutti un ottimo lavoro, ma l’incidente era stato così violento da rendermi irriconoscibile: quando è venuta a trovarmi mia sorella Lucia è finita in terra svenuta“, come ha raccontato ad Ok Salute.

Gianluigi ha poi un ricordo dolcissimo ovvero quando la moglie lo ha baciato per la prima volta sulla cicatrice e lo conserva in modo caro. E voi avevate mai visto questa donna incredibile che è accanto al presentatore e giornalista?