Giornata mondiale della Terra al Parco Riviera di Ulisse

Il Parco Regionale Riviera di Ulisse è lieto di invitare il pubblico a partecipare alle attività speciali organizzate in occasione della Giornata della Terra, che si terrà domenica 21 aprile 2024.

L’evento prenderà il via alle ore 09:30 presso il sentiero di Ulisse a Sperlonga, situato lungo l’antica Via Flacca (184 a.C.), una strada romana che collegava le ville costiere con la via Appia, offrendo uno scenario di straordinaria bellezza naturale.

Il tour escursionistico proposto dal Parco partirà dall’ingresso del Museo Archeologico di Sperlonga e seguirà un suggestivo percorso panoramico con vista mozzafiato sulle baie di Sperlonga e Bazzano. Il culmine dell’escursione sarà la visita alla “Big Bench“, dove i partecipanti potranno godere di una vista unica sulla costa.

Dopo l’escursione, per coloro che fossero interessati, sarà possibile visitare la mostra “Livia e le altre raccontano. Storie di donne, tra miti e leggende, alla scoperta del sud pontino”, allestita presso il Museo Archeologico. La mostra, che si svolge contemporaneamente in 5 musei archeologici del Lazio meridionale, è dedicata alle figure femminili, mitologiche o storiche, dell’epoca romana. Lungo un percorso che parte da Minturno e segue la via Appia attraverso Formia, Sperlonga, Fondi e Priverno, sessanta donne narreranno storie di vita e di luoghi attraverso una narrazione emozionale, multisensoriale e inclusiva, rispettando le diverse abilità.

Ad accogliere i visitatori sarà Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Augusto, insieme a Circe e ad altre donne del passato.

Il Commissario del Parco Regionale Riviera di Ulisse, Avv. Massimo Giovanchelli, ha dichiarato: “La Giornata Mondiale della Terra è un’importante occasione per riflettere sull’importanza della conservazione del nostro pianeta e per promuovere azioni concrete a tutela dell’ambiente. Siamo orgogliosi di offrire ai visitatori un’opportunità unica per esplorare la bellezza naturale del nostro territorio e per scoprire la ricca storia e cultura che lo caratterizzano. Invito tutti i cittadini a partecipare a questa giornata speciale, celebrando insieme il nostro prezioso pianeta Terra.“

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3384966365.

Il Parco Regionale Riviera di Ulisse invita tutti i cittadini a partecipare a questa giornata speciale, celebrando insieme la bellezza e la ricchezza del nostro pianeta Terra.