Girare il materasso a volte non basta: ecco i segnali che ti fanno capire che è arrivato il momento di cambiarlo

Inizia a dormire male o a svegliarti la mattina con il mal di schiena? Ecco come capire quando bisogna cambiare il materasso. Un consiglio facile e veloce.

Dopo una giornata fuori casa per lavoro o con mille cose da fare tra casa e scuola non vedi l’ora che arrivi la sera per sdraiarti sul letto e ricaricare le batterie. Ma sai che questo, capita spesso, non avviene. Il nostro materasso si può rovinare con il tempo. Ed anche se lo giriamo non risolviamo la situazione.

Ecco che potrebbe essere giunto il momento di cambiarlo. Ma come capire se dobbiamo effettivamente fare questo investimento? Entriamo nel dettaglio e scopriamo tutto.

Devi cambiare il materasso? Ecco come capire quando è il momento

Sappiamo molto bene che i materassi non sono assolutamente eterni, anzi. Noi ti consigliamo anche di cambiarli prima che diventino completamente scomodi perché ci sono alcuni segnali che lo indicano. Ma quanto durano in media? Diciamo che solitamente si parla di circa 8 anni ma ci sono delle piccole variazioni.

Ad esempio, un materasso a molle, che riesce a distribuire il peso in modo uniforme arriva a durare anche 10 anni, e spesso di più. Mentre quelli in schiuma o memory foam hanno una durata dai 10/15 anni. L’importante è girarli con una certa frequenza. Arriviamo al materasso in lattice. Dipende sempre dal materiale ma la loro durata e superiore.

Possono arrivare anche ai 20/25 anni. In commercio esistono anche quelli ibridi, ovvero l’insieme di schiuma e molle. In questo caso si consigli la loro sostituzione dopo solamente 6 anni. E per quelli ad acqua? La durata media è compresa tra i 5 ed i 10 anni. Ovviamente uno dei motivi principali per il quale si cambia il materasso è il confort che diminuisce.

Si possono creare degli avvallamenti, oppure si sono accumulati troppi acari della polvere e ci causano problemi di allergia o di asma. Ma quali sono i segnali che ci indicano che è giunto il momento? Le molle iniziano a cigolare se ci muoviamo. Non abbiamo neanche il supporto che c’era inizialmente. La mattina ci svegliamo con una particolare rigidità del corpo?

Questo vuol dire che il materasso non ci sostiene più. Se sentiamo l’altra persona che si muove mentre dormiamo, sicuramente è il momento di cambiare il materasso perché ha perso la sua capacità di ammortizzare i movimenti. Quindi se risconti uno di questi problemi inizia a pensare come e dove scegliere il tuo nuovo materasso per dormire bene e svegliarti la mattina riposato veramente.