Gomorra, al via le riprese: trama e dettagli, cosa sappiamo sul prequel

Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo per quanto riguarda la nuova serie del nostro amato Gomorra. O meglio tutti i dettagli del prequel!

La serie è iniziata in sordina ma nel corso degli anni l’hanno amata in tantissimi. Negli ultimi tempi sono girate moltissime voci su possibili nuove serie ma noi oggi vi vogliamo indicare tutto quello che abbiamo scoperto per quanto riguarda un atteso prequel. Ovvero l’inizio di tutto. Troveremo anche un regista molto particolare.

Siamo certi che vi abbiamo incuriosito, quindi scorri le prossime righe per conoscere tutti i dettagli di Gomorra e soprattutto prendi nota sul tuo calendario!

Gomorra: tutto quello che devi sapere

Come vi abbiamo anticipato nella nuova serie non ci sarà un continuo della storia ma il prequel. Si parlerà, infatti, dell’ascesa del giovane Pietro Savastano iniziando da quando era un adolescente nel 1977. Piano piano, poi, diventerà il temutissimo boss della camorra che tutti noi abbiamo conosciuto nella serie.

La storia parlerà anche delle origini della camorra stessa e come mai Secondigliano è diventato uno dei punti principali per i narcotrafficanti in Europa durante gli anni novanta. La sceneggiatura è stata scritta la Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, ovvero autori di Gomorra: La serie, insieme a Marco D’Amore che supervisiona il progetto insieme a Roberto Saviano, l’autore del libro.

Ad oggi, purtroppo, ancora non si conoscono i nomi degli attori che prenderanno parte a questo prequel ma sappiamo che dovrebbe essere trasmetto su Sky ed in contemporanea su NOW.

La data di uscita ancora non è stata comunicata, purtroppo. Nel mese di ottobre, Marco D’Amore aveva parlato di una grande sfida per questo nuovo progetto dopo il successo di Gomorra: La serie. Questo prequel, però ci permetterà di conoscere il passato dei personaggi e le loro radici. Ci sarà anche il regista Francesco Ghiaccio che dirigerà alcuni episodi.

Marco D’Amore dovrebbe dare poi molto spazio a giovani talenti come era successo in passato proprio con lui e l’inizio di questa serie davvero fortunati circa una decina di anni addietro.

Anche i rappresentati si Sky e Cattleya si sono mostrati super felici di questo progetto particolare, anche se Riccardo Tozzi, ovvero il fondatore di Cattleya aveva avuto delle incertezze iniziali. Il racconto parlerà di una Napoli diversa da oggi, ovvero quella degli anni settanta. Quindi non ci resta che attendere nuove informazioni su questo attesissimo prequel e segnarci la data di uscita di qualcosa di davvero incredibile!