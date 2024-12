Gomorra e Suburra si incontrano in una nuova serie spettacolare: trama e quando la vedremo

In arrivo una nuova serie che non potrà che mandare in estasi chi ha amato “Gomorra” e “Suburra”, ecco di cosa si tratta e quando sarà possibile vederla.

Gli appassionati di serie Tv nel nostro Paese sono davvero numerosi e di tutte le età, consapevoli di poter contare su un’ampia scelta, adatta a soddisfare ogni gusto, grazie a pay Tv e piattaforme in streaming. Strumenti come questi sono inoltre apprezzati per la flessibilità, visto che consentono di accedere ai contenuti in ogni momento e come si desidera.

Le novità arrivano praticamente in maniera costante, già da ora chi ama le storie ricche di colpi di scena deve prepararsi a una nuova proposta inedita che difficilmente lascerà delusi. Si tratta di qualcosa di adatto soprattutto a chi ama il crime, che può essere considerata un mix tra due colossi del calibro di “Gomorra” e “Suburra”, sarà davvero difficile restare delusi.

Hai amato “Gomorra” e “Suburra”? Non puoi perdere questa serie

Le serie che hanno per protagonisti criminali incalliti e senza scrupoli sono in grado di catalizzare non poco l’attenzione dei telespettatori, incollandoli al piccolo schermo fino alla fine, pronti per ogni colpo di scena. “Gomorra” e “Suburra”, due tra le più seguite negli ultimi anni, rientrano certamente appieno in questa categoria e sono ancora adesso apprezzate e riviste da molti a distanza di tempo.

Forti di questo successo, si è scelto di realizzare un altro prodotto che rientra nello stesso genere e che potrebbe essere di sicuro impatto nel pubblico. Gli sceneggiatori sono Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, gli stessi di “Gomorra”, ma anche di altre serie del calibro di “Caccia al re – La narcotici”, “ZeroZeroZero” e “Ultimo”, giusto per fare qualche esempio. La produzione è invece affidata a Riccardo Tozzi (Gomorra) e Pietro Valsecchi (Quo Vado?), che hanno scelto di incentrare gli episodi su uno dei fatti di cronaca più efferati, quelli compiuti dalla banda della Uno Bianca.

Almeno per ora la serie non ha ancora un titolo, si tratta comunque di un progetto ambizioso, che punta a svelare i misteri e le domande irrisolte legate a questo oscuro capitolo della storia italiana. L’azione dei criminali, ribattezzati nel 1991 dalla stampa come “banda della Uno bianca” perché utilizzavano una Fiat Uno bianca per rubare, aveva letteralmente terrorizzato il nostro Paese, sopratutto perché si muovevano in modo indiscriminato e senza alcuno scrupolo.

Complessivamente, si sono resi colpevoli di 103 crimini tra Emilia-Romagna e Marche, provocando la morte di 24 persone e il ferimento di altre 114. Nel corso degli episodi si cercherà così di ricostruire gli eventi, con un’attenzione particolare anche a far capire meglio quale fosse la personalità dei malviventi.

Tensione e fedeltà ai fatti non mancheranno, ingredienti che non possono quindi che suscitare curiosità nel pubblico, in attesa di capire ancora quali saranno gli attori che faranno parte del cast. Top secret inoltre anche inizio delle riprese e piattaforma che la trasmetterà.