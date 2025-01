Google, la novità di cui parlano tutti: due funzioni che lasciano a bocca aperta, i dettagli

Il gigante tecnologico di Mountain View si appresta a rilasciare due nuove funzioni di cui si fa un gran parlare in rete: ecco di cosa si tratta.

Il mondo digitale – ce lo ha ricordato il recente caso del furto di dati personali al gestore dello Spid e messi in vendita su dark web – non è precisamente un parco giochi o un luna park dove aggirarsi con un misto di spensieratezza e fanciullaggine. Tutto al contrario: il cyberspazio somiglia sempre di più a un campo di battaglia.

Tra pirati di stato e organizzazioni criminali c’è poco da stare allegri. Forse non tutti sanno dell’esistenza delle famigerate “scam city”, vere e proprie città della truffa diffuse soprattutto in Cina e nel Sudest asiatico consacrate ai raggiri online. Insomma: la questione della sicurezza sul web sta diventando un’emergenza un po’ dappertutto.

Lo sa bene anche Google: il colosso di Mountain View non sembra intenzionato a prendere sottogamba il problema e stando a indiscrezioni trapelate in rete starebbe pensando di introdurre due funzioni che stanno facendo molto parlare di sé. Ecco tutte le novità e i dettagli delle nuove funzionalità.

Google, due nuove rivoluzionarie funzionalità in arrivo

Parlavamo del fronte caldo – anzi caldissimo – della cybersicurezza. Proprio a garantire una maggiore sicurezza online sarebbero dedicate le due nuove funzionalità di Google. A parlarne su X è stato il leaker Leopeva64. Le nuove funzionalità si servirebbero dell’intelligenza artificiale per affrontare il problema delle truffe online da parte di siti ingannevoli.

Grazie a un modello linguistico avanzato (LLM, che sta per Large Language Model) integrato nel browser gli sviluppatori sarebbero al lavoro per dotare Google Chrome di un sistema anti-scam (ovvero antitruffa) in grado di analizzare i contenuti delle pagine internet visitate dall’utente in modo da individuare le pagine contraffatte e fraudolente.

Ma non è tutto: il team di sviluppo di Google starebbe mettendo a punto una funzionalità dedicata all’e-commerce. In altre parole la nuova funzione dovrebbe permettere di valutare l’affidabilità delle recensioni online. Spesso infatti i siti fraudolenti, oltre a imitare marchi conosciuti o servizi affidabili, cercano di guadagnare credibilità con le false recensioni.

La nuova funzionalità dovrebbe tradursi in un pulsante collocato vicino alla barra degli indirizzi. In questo modo l’intelligenza artificiale potrà riepilogare le recensioni degli shop online sulla base di dati ricavati da fonti indipendenti (come ScamAdviser e Trustpilot). L’utente avrà così modo di verificare subito l’affidabilità dell’e-commerce che sta visitando.

Al momento le funzionalità si trovano nella fase dei test su Chrome Canary, la versione sperimentale del browser usata da sviluppatori e altri addetti ai lavori. Ancora non si sa quando le due nuove funzioni antitruffa per riconoscere i siti ingannevoli entreranno a far parte della versione stabile di Google.