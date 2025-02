Google, la nuova funzionalità ha uno scopo preciso: di che si tratta e a cosa serve

La nuova funzionalità di Google è molto preziosa. È nata con un obiettivo ben preciso. Ecco come funziona.

Google è un punto di riferimento insostituibile. Cerca di stare al passo con i tempi, crescendo insieme agli sviluppi della tecnologia. Negli ultimi giorni, ha deciso di introdurre una nuova funzionalità. Si tratta di qualcosa di sorprendente che, dal punto di vista pratico, potrà essere molto utile agli utenti.

L’obiettivo è ben chiaro e anche il suo meccanismo sembra studiato alla perfezione. Non tutti, forse, ne coglieranno le potenzialità, però, a detta di buona parte del popolo del web, era necessario giungere a una soluzione di questo tipo.

Google fa un passo avanti e prende una decisione coraggiosa: la sua nuova funzionalità

Google ha una grande responsabilità. Deve tenere sempre conto dei suoi utenti e, per questo motivo, non smette mai di essere alla ricerca di soluzioni per migliorarsi. Di recente, ha deciso di introdurre una funzionalità completamente nuova. Non si tratta di qualcosa di scontato. Al contrario, a lungo andare, potrebbe rivelarsi utilissima.

Si sta parlando di un’implementazione del sistema di filigrane SynthID, presente nelle immagini modificate con l’IA di Google foto. L’obiettivo è quello di tutelare tutti gli utenti, mirando alla totale trasparenza. Spesso, infatti, non si riesce a distinguere tra classiche foto e quelle elaborate con l’Intelligenza Artificiale.

Google non è l’unica azienda ad aver optato per questa strada. Anche Adobe, infatti, ha deciso di fare la stessa identica cosa. Indubbiamente, si tratta di un sistema complesso che, da solo, non riuscirà a rilevare le modifiche più piccole. Nonostante ciò, con gli opportuni aggiornamenti, sarà in grado di fare la differenza.

Google ha voluto fare una precisazione importante. La filigrana in questione non avrà alcun impatto visivo sullo scatto. Le opzioni per gestire la questione sono presenti in un menù di Google Foto denominato ‘Informazioni su questa immagine’. Bastano pochi click, quindi, per venire a conoscenza di eventuali alterazioni e della data in cui esse sono state effettuate.

È probabile che, con il passare del tempo, ci siano ulteriori sviluppi. Gli utenti, così, non verranno più ingannati da immagini generate dall’IA. Saranno in grado di identificarle con maggiore facilità e di accedere a tutte le informazioni del caso. La questione, in un’epoca dove l’Intelligenza Artificiale sta prendendo il sopravvento, è molto rilevante. Il rischio è quello di cadere nella ‘trappola’ delle foto modificate, perdendo la giusta percezione dei fatti e degli eventi.