Google Maps, il trucco per vedere le mappe in 3D: basta un click

Com’è noto, Google Maps offre una modalità 3D, e ora si può passare all’itinerario tridimensionale con un solo click.

La funzione 3D di Google Maps è utile per trasformare i tradizionali itinerari piatti in immagini tridimensionali in cui navigare muovendosi in tutte le direzioni, individuando palazzi e strutture verticali che si estendono in altezza, in larghezza e profondità.

Con la funzione è dunque possibile visualizzare edifici e strutture in tre dimensioni, per una comprensione più esaustiva della disposizione spaziale dei luoghi. In pratica, con la modalità in 3D tutti possono ottenere una prospettiva più realistica e intuitiva di qualsiasi paesaggio urbano.

Oltre all’applicazione Maps, ideale per la navigazione quotidiana e la ricerca di informazioni locali, Google offre anche il servizio Earth, con cui è possibile lanciarsi in una vera e propria esplorazione dettagliata del mondo, con vista tridimensionale. Quindi Google Earth e non è altro che una versione dettagliata di Google Maps. Anche Maps ha una versione “fotografica” chiamata Maps Satellite, ovvero l’evoluzione del vecchio Street View. E da non molto tempo le funzionalità di Google Earth e Maps Satellite sono state integrate nella versione più aggiornata di Google Maps.

Come passare subito alla modalità 3D di Google Maps

Google Maps ha introdotto una funzione chiamata Immersive View che permette di vedere le mappe in 3D. Ma come attivarla? Non c’è niente di difficile… Bisogna aprire Google Maps, cercare la funziona “Immersive View” nel menu a tendina e toccare l’icona su un punto della mappa. Non tutti i luoghi presenti sulle mappe sono disponibili in 3D, ma la maggior parte sì. La funzione può essere attivata anche da Layer, oppure si può scaricare la app dedicata.

Una volta attivata la funzione, l’utente potrà esplorare la città come fosse un videogioco, vedere i modelli tridimensionali degli edifici e delle strutture. In alcuni casi è anche possibile entrare in alcuni edifici per vedere i loro interni. Si tratta senz’altro di un modo fantastico per esplorare nuovi luoghi stando comodamente seduti a casa propria. E, anche quando si tratta di cercare informazioni su strade e indirizzi, grazie alla visione tridimensionale diventa molto più semplice orientarsi.

La Immersive View in Maps è stata introdotta in Google Maps a partire da febbraio 2023. E, a detta di Google, questa funzione è stata appunto sviluppata per offrire agli utenti un modo completamente nuovo di esplorare i luoghi. Per farlo, gli sviluppatori hanno utilizzato anche l’AI e la visione artificiale. Ed è così che ogni utente può ora muoversi in un paesaggio coerente e continuo, costruito dal collegamento di miliardi di immagini di Street View e aeree.