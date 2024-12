Google Maps, ora possibile segnalare la presenza della polizia agli altri: come si fa

Qualche informazione sulla nuova funzione di Google Maps che permette di segnalare la presenza della polizia.

Gli sviluppatori di Google Maps sono costantemente impegnati a rendere l’esperienza di uso di questa applicazione sempre più completa e appagante. D’altra parte l’agguerrita concorrenza spinge verso soluzioni e possibilità d’uso sempre più ampie e originali. Per questo da Mountain View gli aggiornamenti non mancano e arrivano quando meno li si attende.

Google Maps ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di segnalare la presenza delle forze dell’ordine lungo il percorso. Questa novità sostituisce la precedente opzione “Autovelox” con una più generica “Polizia”. Questa nuova opportunità riguarda l’ultimo rilascio del programma per gli spostamenti, disponibile su Android Auto e su smartphone.

Cosa si può segnalare con questa nuova funzione?

Le situazioni nelle quali si può intervenire con una segnalazione sono essenzialmente tre. Con i posti di blocco, quando si incontra un controllo stradale della polizia. Oppure con i vigili urbani, se si vede un vigile che sta regolando il traffico. Infine con le pattuglie, cioè in qualsiasi situazione in cui si nota la presenza di una vettura della polizia.

Quindi gli utenti possono segnalare la presenza delle forze dell’ordine, mentre prima la segnalazione riguardava solo gli autovelox. La nuova funzione è utile perché consente agli utenti di essere informati sulla presenza delle forze dell’ordine e di adattare di conseguenza la propria guida, garantendo una maggior sicurezza stradale. Ma non solo, si possono evitare zone con un alto controllo della velocità o con eventuali rallentamenti causati da controlli stradali.

Senza considerare che si contribuisce a creare una mappa sempre più precisa e aggiornata, condividendo le esperienze con gli altri utenti. Ma come si usa questa nuova funzione su Maps? Per prima cosa occorre di avere l’ultima versione del navigatore installata sul dispositivo. Quando si inizia una nuova navigazione all’interno dell’applicazione, si nota durante il percorso un pulsante dedicato alle segnalazioni.

Si preme e si seleziona l’opzione “Polizia“. Bisogna fare attenzione perché la nuova funzione ha spostato in basso diverse voci presenti nelle versioni precedenti (lavori in corso, oggetti sulla strada, corsia chiusa, veicolo in panne) e finite sotto la voce Autovelox.

A questo punto una precisazione è importante: la segnalazione della presenza della polizia non deve essere utilizzata per eludere i controlli o per mettere in pericolo gli altri utenti della strada. Il rispetto delle norme del Codice della Strada resta sempre un obbligo e un modo per garantire la sicurezza per sé e per gli altri.