Grande attesa ad Itri per il tradizionale Natale del Cuoco

Grande attesa per il Natale del Cuoco che lunedì 4 dicembre vedrà riunirsi ad Itri gli chef della provincia di Latina. Ad ospitare l’evento promosso dal presidente dell’APCL Luigi Lombardi, le eleganti sale della Residenza Campoli che faranno da cornice anche alla cerimonia di consegna del Collare del Collegium Cocorum.

A ricevere l’ambito riconoscimento che la Federazione Italiana Cuochi riserva ai professionisti con almeno venticinque anni di anzianità: Adalgisa Fava, Antonio Strozza, Daniele Marrocco, Davide Orlando, Clara Libertini, Maria Nasso, Paolina Salzillo e Antonio Mignano.

Dunque, un importante momento d’incontro sottolineato da una cena di gala che concluderà la serata con un menu a più mani in cui maestria e sperimentazione si fonderanno per sorprendere il gusto dei tanti ospiti presenti.

In cucina ad affiancare lo chef patron Antonio Capirchio, una brigata d’eccezione composta da: Antonio Duro (Ristorante Contrasti – Formia), Renato Troise (Ristorante Vista Mare – Formia), Pietro Pecchia (Paolella catering – Monte San Biagio), Orlando Davide (Ristorante Il Follaro – Gaeta), Pasquale Minciguerra e Andrea Amato (Agriturismo Seguire Le Botti Cantine Sant’Andrea – Borgo Vodice).

A rendere l’atmosfera sensoriale esclusiva, una sequenza di sapori e piatti studiati ad hoc per ammaliare il palato: fettuccine di seppia con broccoletti; Sgombro, cavolfiore e bagnacauda di cozze; Mezzelune totani e melanzane con riduzione di canocchie; Baccalà gratinato con Panko alle olive, crema di ceci e filanger di peperoni e, per finire in dolcezza, I sapori del Natale… mandorla, arancia, 5 spezie e panettone. Il tutto senza dimenticare un brindisi con i vini del territorio.

L’evento vede la media partner di Radio Show Italia e la collaborazione del MOF – Mercato Ortofrutticolo di Fondi – e delle aziende: Torpedino, Cosmo Di Russo, Delizie D’Italia, Dimensione Vino Nettuno, Molino Fratelli Cipolla, Salumi Grufà, La Cigolina, Casa Divina Provvidenza, Wagyu La Cigolina, Colle Picchioni, Magliozzi Orologi e Gioielli, Manzi Giovanni, Caffè Nero Bollente, Paolella catering.