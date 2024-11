Grande Fratello, è ufficiale: il concorrente lascia la casa, la decisione definitiva

Grande Fratello, è ormai ufficiale: il concorrente lascia la casa più spiata d’Italia, accadrà stasera in diretta.

Una nuova puntata del Grande Fratello è super attesa questa sera in diretta su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini, dallo studio Mediaset sarà pronto a fare un annuncio importante agli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Non solo si parla dell’ingresso dell’ex fidanzato di Federica Petagna, Alfonso D’Apice, che sarebbe pronto a varcare la soglia della porta rossa del reality. Ma a quanto pare si prospetta un colpo di scena decisamente inaspettato. Fino a oggi era stato un rumor diffuso sul web a seguito di una dinamica nata sotto i riflettori della casa qualche settimana fa. Ad oggi però arriva la conferma: il concorrente esce dalla casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, la notizia ufficiale: chi esce dalla casa stasera

Il gemellaggio fra il Grande Fratello italiano e quello spagnolo continua. Se la prima esperienza a Madrid ha portato i due concorrenti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a trascorrere una settimana nella dimora sita a Madrid, adesso è il turno di un altro giocatore di fare la valigia e volare nella capitale spagnola.

Parliamo in particolare di Tommaso Franchi. Il giovane idraulico proprio durante l’interscambio che ha portato Shaila e Lorenzo in Spagna, ha conosciuto la giovane concorrente Maica Benedicto che proprio in quella settimana aveva fatto approdo al reality italiano.

Fra i due è nata subito una certa affinità, al punto che quando qualche giorno dopo la giocatrice ha lasciato la casa per fare ritorno a Madrid, la stessa ha dichiarato di sentire la sua mancanza e di aver notato una certa sintonia con il concorrente.

Nel frattempo che Maica ha però ha fatto ritorno ‘a casa’, Tommaso si è avvicinato a Mariavittoria Minghetti. Fra i due, nelle ultime ore, c’è stato qualche scambio di effusioni. Come la prenderà adesso la bella romana quando scoprirà che Tommaso volerà fra le braccia della spagnola? Nessuno aveva considerato questo possibile ‘triangolo’ amoroso – dal momento che in questo periodo la dinamica è principalmente incentrata sugli ‘Shailenzo’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gran Hermano (@ghoficial)

L’esperienza del concorrente toscano al Gran Hermano durerà 48H; sarà durante questa breve permanenza che nuove dinamiche potrebbero entrare in gioco. Scopriremo maggiori dettagli nella nuova puntata in onda questa sera su Canale5.