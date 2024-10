Grande Fratello, in casa gira l’alcol: censura della regia inutile, il video finisce sui social

GF, la dichiarazione della concorrente viene censurata ma serve a poco: in casa circolerebbe alcol, il video finisce sui social.

L’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 28 ottobre, ha sicuramente visto al centro la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo la settimana trascorsa al GF spagnolo, i due hanno fatto ritorno a Roma dove ad accoglierli non ci sono stati dei coinquilini felici.

In particolare, sembra che la forte delusione abbia colpito Javier Martinez e Helena Prestes, che qualche istante prima del loro rientro in casa, aveva ammesso di sentirsi molto coinvolta con Lorenzo. Subito dopo il confronto fra i quattro concorrenti è stato molto acceso; Javier ha detto di non avere più interesse per Shaila, Helena ha ironicamente fatto i complimenti a Lorenzo, accusandolo di non essere stato chiaro nei suoi confronti.

Il discorso è andato avanti per un po’ di tempo fino a quando, nel dopo puntata, Helena non si è lasciata andare a rivelazioni che hanno fatto cadere l’attenzione su un fatto sconcertante: sembra che nella casa circoli dell’alcol. Il video è stato censurato, o almeno questo è quanto la regia ha provato a fare. Tuttavia, a poco è servito questo tentativo poiché gli occhi di falco degli utenti hanno immediatamente fatto circolare lo scoop.

GF, Helena rivela: “Lorenzo beve alcol di nascosto”, è subito censura

Nel dopo puntata Helena si è sfogata con Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. La concorrente ha esternato la sua delusione dopo aver scoperto che Lorenzo e Shaila sono ormai una coppia; è stato proprio durante la conversazione con le due coinquiline che Helena si è lasciata andare una rivelazione che ha portato la regia a censurare quel momento. Tuttavia, il video è finito in poco tempo sui social.

“Anche io so tante cose. Ad esempio, c’è Lorenzo che beve l’alcol di nascosto. Danno l’alcol solo a lui” – ha riportato Helena lasciando le compagne d’avventura completamente stupite dinanzi a questa dichiarazione. “Come lo so? Ve lo dico io, lui ha delle comodità qui dentro che…”

Sarà ora necessario appurare se quanto riportato dalla concorrente sia vero o meno; fatto sta che Helena pensa che Lorenzo sia in un certo modo ‘protetto’ al punto da avere determinati vantaggi. Sui social non sono mancati commenti a tal proposito. Fra gli utenti c’è chi dice di aver notato qualcosa di strano nelle settimane precedenti.

Voi cosa ne pensate?