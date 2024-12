Grande Fratello, quanto guadagna al giorno Mariavittoria Minghetti: cifra misera

Il Grande Fratello è un programma molto amato e seguito ma una delle protagoniste ha rivelato il suo guadagno. Nessuno immaginava così poco.

Sono settimane, o meglio mesi, che possiamo vedere in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity il Grande Fratello nella sua nuova edizione. Ci sono personaggi sia famosi che non. Tutti noi, poi, immaginiamo che il guadagno sia molto alto per potersi far riprendere 24 ore su 24 ma non sembra proprio così.

Una delle sue protagoniste maggiormente amate ha rivelato, lasciando tutti completamente senza parole, quando le viene dato per ogni singolo giorno di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Non crederete mai ai vostri occhi.

Mariavittoria Minghetti e la cifre incredibile al Grande Fratello

Sappiamo molto che all’interno del Grande Fratello sono tutti pagati anche perché chi entra ha dovuto mettere in pausa il proprio lavoro, specialmente per quanto riguarda i non famosi o cosiddetti Nip. E’ stata proprio una delle sue protagoniste a rivelare quanto fosse il suo cachet giornaliero per essere ripresa ogni giorno in qualsiasi momento.

Parliamo di Mariavittoria Minghetti, ovvero una dottoressa specializzata in medicina estetica. Anche la mamma è una dottoressa. La ragazza ha confessato che si parla di solamente 80 euro al giorno. Ovviamente i concorrenti non famosi guadagnano nettamente di meno rispetto ad un Vip. L’ex Miss Italia Zeudi, ha dichiarato che alcune persone, anche se hanno fatto molto ne campo dello spettacolo non vengono pagate tanto.

Ma ha anche detto che non può fare nomi. Mariavittoria, bisogna sempre ricordare che ha lavorato in varie studi in giro per la nostra bella penisola e che é entrata nella casa per mostrare, specialmente alla madre, che può cavarsela da sola. Le sue dichiarazioni però non sono assolutamente passate inosservate al mondo del web, anzi!

In tantissimi si sono arrabbiati perché sono costretti ad andare al lavoro anche per molto meno senza che il proprio datore di lavoro riconosca loro dei diritti. E’ anche vero che in questo momento lei sta guadagnando questa cifra ma senza fare assolutamente nulla, oltre a mangiare e dormire. Ovviamente deve convivere con delle persone che non ha scelto ma poi non è così difficile questa vita all’interno del Grande Fratello.

Come in tutte le cose bisogna sempre pensare che in questo momento tutto quello che viene detto e poi messo sotto la lente di ingrandimento del pubblico a casa. E voi che cosa ne pensate dell’importo che viene pagato a Mariavittoria per stare nella casa dalla porta rossa?