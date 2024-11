Gratta e Vinci da 1€: quale offre maggior possibilità di vincere soldi

I Gratta e Vinci da 1 euro sono sempre più popolari: l’investimento così basso offre opportunità di vincita comunque importanti?

Giocare un solo euro non è come spenderne 5, 10 o 20, come succede per gli altri tagliandi. E il prezzo basso per poter tentare la fortuna è di certo un vantaggio nella dinamica del gioco. Tale possibilità di vincita concessa con un investimento minimo rende quindi il Gratta e Vinci da 1 euro più accessibile. Bisogna però capire quanto alte sono in proporzione le possibilità di vincita e se il prezzo basso possa o meno essere inteso come una trappola.

Il pericolo principale rispetto a questi giochi è che il basso costo possa indurre le persone a comprare più biglietti, aumentando così la spesa complessiva nel tempo. La spesa pari a 1 euro può infatti dare l’illusione che la perdita sia inferiore o che vincere sia facile. Tutte distorsioni prospettiche che potrebbero alimentare i casi di gioco compulsivo.

Il Gratta e Vinci da 1 euro offre diverse possibilità di vincita, ma è importante capire che le probabilità variano a seconda del tipo di biglietto. Monetine Fortunate offre per esempio la possibilità di vincere fino a 10.000 euro, con la probabilità di vincita massima di un biglietto vincente ogni 4.320.000.

Per i premi più piccoli, la vincita è prevista ogni 10,20 biglietti. L’altro Gratta e Vinci da 1 euro molto amato è New 7 e Mezzo… e qui le probabilità di ottenere un premio superiore a quello del costo del biglietto è di 1 su 11,09. La probabilità di vincita massima è invece di 1 su 480.000.

New Sette e Mezzo e altri Gratta e Vinci da 1 euro: le vere probabilità di vincita

In base a questi dati si capisce che le probabilità di vincita dei biglietti da 1 euro sono inferiori a quelle dei biglietti più costosi. Diventa quindi fondamentale confrontare la probabilità media di vincita per i Gratta e Vinci in generale (considerando tutte le fasce di prezzo, e dunque anche quelli da 10, 20 e 25 euro) è di 1 su 3,60. Per i biglietti da 1 euro, le probabilità di vincita sono di conseguenza molto più basse.

Nonostante ciò, i biglietti da 1 euro continuano a intrigare i giocatori. In tanti reputano questi biglietti dal costo relativamente basso come un passatempo innocuo. Purtroppo non è sempre così. Chi si approccia ai Gratta e Vinci con scarsa consapevolezza o con un atteggiamento poco responsabile finisce quasi sempre per accumulare grosse perdite e a sviluppare problemi gravi di dipendenza.

Ultimamente si stanno diffondendo anche i Gratta e Vinci da 50 centesimi. Per esempio il Ping Pong e il Testa o Croce. Il primo è stato lanciato di recente e rivela un premio massimo del valore di 1.000 euro. Il secondo è già disponibile dal 2023.