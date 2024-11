Gratta e Vinci, la verità che nessuno ti dice sulle probabilità di vincita: apri gli occhi

Cosa si nasconde dietro la probabilità di vincita dei Gratta e Vinci? Quello che nessuno ti dice e che dovresti assolutamente sapere.

Una forma moderna e assai diffusa del classico gioco d’azzardo è sicuramente l’utilizzo smoderato dei famigerati Gratta e Vinci. Questi biglietti vincenti, venduti in una fascia di prezzo variabile a seconda del premio finale che promettono, catturano l’attenzione del giocatore che, attratto dal gioco, spende il proprio denaro nell’acquisto di queste schede.

Lo scopo è semplice: grattare la superfice del cartoncino con una monetina per scoprire se, a gioco compiuto, abbiamo o meno vinto il premio finale. Tuttavia, quello che molti ignorano è la realtà che si nasconde davvero dietro la probabilità di vincita dei Gratta e Vinci. Una verità a dir poco allarmante.

Gratta e Vinci, la verità dietro le probabilità di vincita: cosa bisogna sapere

Il gioco d’azzardo ha radici molto antiche e, sebbene possa apparire un passatempo innocente, questo potrebbe comportare una serie di conseguenze negative derivate dalla dipendenza sviluppata.

I gratta e vinci sono sicuramente una forma di gioco d’azzardo ad oggi molto diffusa, soprattutto perché promettono di ‘vincere facile’; eppure, non è così. Ecco perché tutti dovrebbero sapere cosa si nasconde realmente dietro la probabilità legata alla vincita nel gioco d’azzardo.

È di fondamentale importanza sapere che le probabilità di vincita legate all’utilizzo di gratta e vinci, e in generale a qualsiasi forma di gioco d’azzardo, sono veramente molto basse.

Naturalmente, questo un giocatore o qualsiasi curioso del gioco non dovrebbe saperlo. Dal momento che l’intento è quello di aumentare la dipendenza provocando rischiose perdite finanziare a chi attenta alla propria situazione economica con il gioco d’azzardo. È stato dimostrato infatti che questo non faccia altro che creare un senso di soddisfazione in chi approccia al gioco, e come questo possa in poco tempo diventare una dipendenza pericolosissima.

C’è infatti una logica ben precisa che prevede la distribuzione dei biglietti destinati alla vendita, e solamente l’1% di questi è quello vincente che, se finito nelle mani del fortunato, può sicuramente recare un momento di felicità; ma nella maggior parte dei casi, il denaro investito da parte dei giocatori nell’acquisto del biglietto vincente non viene distribuito sottoforma di premio. E allora che fine fa? A guadagnarci è lo Stato che sfrutta queste entrate per coprire la tassazione statale o li distribuisce a enti pubblici.