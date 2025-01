Gratta e Vinci, porta a casa 1 milione di Euro in provincia di Torino: il gioco fortunato

Torino si riconferma la città della fortuna: un cliente gioca al Gratta e Vinci e si trova davanti a due 52 da 1 milione di Euro.

Si dice che la fortuna è cieca, ma a Torino pare vederci benissimo: in queste ore si è registrata una nuova vincita in una giornata come le altre che segna per il fortunato un inizio del 2025 con il botto. Ricorderemo che solamente tre mesi fa, a settembre, una vincita più modesta ma sempre degna di nota, si è registrata sempre nella città di Torino, grazie ad un Gratta e Vinci del valore di appena 10 Euro.

In questo caso, il protagonista della vicenda, un ragazzo di quartiere, ha deciso di acquistare un ‘miliardario mega’ che gli è fruttato una modesta somma di 10mila euro presso il il bar Rui Yun di corso Brin 20. Questa volta però, la tabaccheria in questione ha fruttato una vincita ben più elevata, che solo al pensiero potrebbe far generare un senso di vuoto. Eppure è tutto vero e a parlare sono gli stessi tabaccai.

1 milione di Euro al Gratta e Vinci: chi è il vincitore

Il numero 52 è diventato il simbolo di una fortuna che cambia tutto, quasi come se fosse un amuleto magico. Non appena il cliente ha visto quel numero sul suo Gratta e Vinci ‘100X’, il suo volto ha cambiato espressione. Non c’era più scetticismo, né aspettative modeste: era l’inizio di una nuova vita. Il suo biglietto, con il numero in bella vista, gli ha confermato la vincita da 1 milione di euro, un colpo da capogiro che non poteva immaginare nemmeno nei sogni più sfrenati.

Come raccontato dalla titolare, Cristina Cerato, il fortunato vincitore, visibilmente sotto shock, non ha saputo trattenere l’emozione. “Prepara uno striscione, e che sia bello grosso”, ha detto, con un sorriso incredulo.

Non c’è dubbio che, in quel momento, quel numero rappresentasse ben più di una semplice cifra: era la chiave che ha aperto una porta su un futuro completamente diverso. E per il cliente, l’inizio di un 2025 che di certo non dimenticherà mai.

La tabaccheria di Castelrosso, situata in una tranquilla frazione di Chivasso, è ormai diventata un punto di riferimento per chi cerca fortuna, ma anche un po’ per chi vuole credere che la vita possa riservare sorprese inaspettate. Non è la prima volta che questo angolo di piazza dell’Assunta diventa il palcoscenico di vincite che fanno notizia. Già in passato, infatti, proprio in quel negozio, un altro fortunato cliente si era trovato tra le mani un Gratta e Vinci da 100mila euro.