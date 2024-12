Grave infortunio per Donnarumma, è sfigurato: prossimo match con l’Italia a rischio?

Infortunio shock per Donnarumma, uscito dal campo con il volto sfigurato. Il portiere del PSG rischia di saltare la prossima gara con la Nazionale?

Gigio Donnarumma ricorderà a lungo il match del 18 dicembre tra il suo Paris Saint-Germain e il Monaco, col terribile impatto tra il suo volto e i tacchetti dell’ex Torino Wilfried Singo. Sono stati momenti di paura per il portiere della Nazionale allo Stadio Louis II del Principato. Il suo infortunio ha scioccato tutti.

Per l’estremo difensore dei parigini l’annata calcistica 2024 si è conclusa al 17′ minuto del primo tempo quando si è buttato coraggiosamente tra i piedi di Singo, lanciato a tutta velocità verso la porta del PSG. L’ex granata ha tentato senza riuscirci un pallonetto e non è riuscito a evitare l’uscita di Donnarumma in chiusura. L’impatto è stato violento.

Le immagini fanno realmente impressione: la tacchettata involontaria di Singo ha colpito in pieno viso Donnarumma, uscito malconcio dallo scontro di gioco. Il personale medico del PSG è immediatamente intervenuto per medicare in campo il portiere italiano. C’è chi si chiede se non rischi saltare il prossimo match con la Nazionale di Spalletti.

Donnarumma sfigurato dal grave infortunio: a rischio il prossimo match con l’Italia?

Donnarumma ha riportato un brutto taglio appena sotto l’occhio destro fino alla parte bassa della guancia. Per ricucire la ferita si sono resi necessari molti punti di sutura, applicati direttamente sul rettangolo di gioco dai medici del team parigino. Inutile dire che potevano esserci conseguenze ben peggiori se la tacchettata avesse centrato in pieno l’occhio dell’ex Milan.

Le immagini mostrano Donnarumma col volto sfigurato. Per giunta l’arbitro ha “graziato” Singo: per lui nemmeno un cartellino giallo per l’entrataccia sul portiere della squadra avversaria (sarebbe stata espulsione certa essendo il difensore del Monaco già ammonito). Per la cronaca: i due si sono abbracciati fuori dal campo dopo lo scontro involontario.

Restano i segni sul volto del portierone classe 1999: trauma facciale e tre tagli profondi alla guancia sotto l’occhio dietro. Donnarumma sarà indisponibile per diversi giorni. Potrebbe saltare anche gli impegni con la Nazionale? Difficile dire quanto tempo impiegherà la ferita a rimarginarsi e Donnarumma a guarire.

Potrebbero volerci anche quattro o cinque settimane se il taglio verrà curato bene e senza forzature sui tempi del recupero, ma siamo soltanto nel campo delle ipotesi. Il prossimo match in calendario per l’Italia è comunque il 20 marzo 2025 contro la Germania. Donnarumma dunque avrà tutto il tempo per riprendersi con la maglia azzurra, anche se il PSG per un po’ dovrà fare a meno di lui.