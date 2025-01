Grossa esclusiva Xbox in arrivo su Playstation: l’annuncio è storico

Microsoft ha ormai deciso di cambiare strategia sui giochi sviluppati internamente e anche una delle più importanti esclusive Xbox approderà su Playstation 5.

La colossale campagna di acquisizione portata avanti da Microsoft negli anni passati, con l’aggiunta di 18 nuovi team e di due colossi come Bethesda e Activision/Blizzard ha fatto temere tutti che la concorrenza in ambito videoludico fosse terminata, che Xbox negli anni successivi avrebbe dominato il mercato cancellando una volta per tutte Playstation.

Per il momento le cose sono andate diversamente, in parte perché l’Antitrust ha messo paletti importanti riguardo proprio le acquisizioni, in parte perché nemmeno quello è bastato a scalfire la preferenza granitica dell’utenza nei confronti della console Sony. Ad oggi PS5 vende come il pane, mentre Xbox parrebbe (Microsoft non rilascia dati ufficiali già dalla passata generazione) vendere ancora peggio che in passato.

Inoltre nemmeno il numero di abbonati al Game Pass è cresciuto come Microsoft si sarebbe aspettata. Dopo il boost iniziale dato proprio dalle acquisizioni, il servizio Microsoft ha rallentato la sua corsa giungendo ad una stagnazione. Le ragioni possono essere molteplici ma si possono sintetizzare in una: non tutti i videogiocatori ritengono l’abbonamento adatto alle proprie esigenze.

I dati di fatto hanno presentato uno scenario completamente diverso da quello sperato dai dirigenti Microsoft: Game Pass attualmente sarà anche sostenibile – cioè non fa perdere denaro all’azienda – ma non genera profitti sufficienti da consentire alla divisione Xbox di continuare una lotta di esclusività contro le avversarie.

La console war è finita: vince Playstation ma il futuro potrebbe essere del Game Pass

In una simile situazione Microsoft si è trovata a dover accelerare un processo di trasformazione in publisher third party che probabilmente era già nei piani per un futuro prossimo. Sin dall’inizio di questa generazione, dopo l’acquisizione di Bethesda, l’azienda americana aveva annunciato che avrebbero deciso caso per caso quale videogioco fare diventare esclusivo dell’ecosistema Xbox e quale lasciare multipiattaforma.

Adesso il messaggio comunicato in un’intervista da Phil Spencer è molto diverso: Microsoft non vuole privare nessuno delle esperienze prodotte dai suoi studi e vuole abbattere i confini. Tradotto dal “dirigentese”, ogni gioco prodotto dall’azienda di Redmond non sarà più un’esclusiva nel senso tradizionale, uscirà per tutte le piattaforme – come già accade su Steam da anni – ma sarà esclusiva per gli abbonati al Game Pass.

Addio dunque all’universo Xbox, benvenuto universo Game Pass: chiunque deciderà di abbracciare il servizio Microsoft (dal quale è stato tolto il nome Xbox già da qualche tempo) su qualsiasi piattaforma (da qui la campagna “Tutto è Xbox”) può godere dei titoli first party e alcuni third party sin dal day one inclusi nel prezzo dell’abbonamento, gli altri dovranno pagare il singolo gioco a prezzo pieno.

La dimostrazione della “resa” di Microsoft è evidenziata dalla posizione di Spencer su Starfield, fino a qualche tempo fa quando gli veniva chiesto se il gioco sarebbe arrivato su PS5 rispondeva con un secco “No”, adesso a questa stessa domanda ha risposto: “Non ho alcun motivo di mettere una recinzione attorno a qualunque gioco e dire che non andranno in posti dove troverebbero giocatori, dove per noi sarebbero un successo come azienda”.