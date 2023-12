Guida sotto l’influenza dell’alcool, scattano i domiciliari per un 32enne

I carabinieri della locale stazione di Minturno, hanno arrestato per ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale Ordinario di Cassino – Ufficio Esecuzioni Penali – un uomo di origine napoletane residente a Minturno classe 91, disoccupato e gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, condannato a scontare una pena di mesi 6 (sei) di detenzione domiciliare e di un’ammenda dell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento) a seguito del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool commesso in Minturno (LT) nel mese di febbraio del 2014.

Comunicato stampa