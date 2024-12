Guillermo Mariotto ha oltrepassato i limiti: la Rai lo caccia, addio a Ballando con le Stelle dopo 19 anni

Dopo aver minimizzato e provato a stemperare le polemiche, la RAI valuta l’allontanamento di Guillermo Mariotto da Ballando con le stelle.

Si continua a discutere del futuro a Ballando con le stelle di Guillermo Mariotto. Cosa ne sarà del noto stilista, da quasi vent’anni presenza fissa al bancone dei giudici del dance-show di RAI 1? Ciò che è accaduto nel corso della puntata del 30 novembre ha infastidito Milly Carlucci e la produzione del programma. Ciononostante, sia la presentatrice che gli altri protagonisti di Ballando con le stelle hanno continuato a sdrammatizzare, per ridimensionare la querelle.

La polemica è nata quando Mariotto, in seguito all’esibizione di Amanda Lear come ballerina per una notte, ha abbandonato lo studio, costringendo Milly Carlucci ha stravolgere la dinamica del programma (i voti dello stilista sono stati annullati e le esibizioni successive alla fuga sono state valutate solo dai giudici rimanenti).

La fuga dello stilista venezuelano dal programma di RAI 1 è stata giustificata inizialmente chiamando in causa un’urgenza lavorativa, poi è tornata a galla la versione del malore (una tachicardia). Il suo gesto è tuttavia stato giudicato poco elegante e professionale da parte del pubblico. Quanto alla produzione, malgrado tutti abbiano finora negato le voci di litigi, è abbastanza lampante che il clamore mediatico sorto intorno alla vicenda stia infastidendo la RAI.

La questione ha infatti trasceso fin da subito i confini del tollerabile imprevisto della diretta. Si è fatta avanti anche la politica, con la senatrice di Fratelli d’Italia Donatella Campione, membro della Commissione Giustizia, che ha voluto chiedere alla RAI di fare chiarezza su quanto accaduto.

La RAI fa fuori Guillermo Mariotto?

Sembra che alla RAI non sia neanche piaciuto l’atteggiamento eccessivamente nervoso di Guillermo Mariotto nei confronti dell’inviato di Striscia la Notizia Staffelli. E, secondo molte voci, la RAI e la produzione del programma starebbero valutando la situazione, indagando su ciò che è realmente successo nella notte del 30 novembre… Bisogna anche far chiarezza su ciò che Mariotto ha combinato subito dopo aver lasciato lo show.

Fermandosi nel backstage per partecipare a varie interviste insieme ad Amanda Lear, lo stilista è infatti apparso tutt’altro che preoccupato per un’urgenza lavorativa. Inoltre, mentre stava inginocchiato ai piedi della cantante, sempre a favore di telecamere, Mariotto ha allungato una mano sfiorando un ballerino in una zona proibita. Sui social qualcuno ha parlato di molestie. Guardando bene le immagini, sembra però che il giudice stesse semplicemente gesticolando e che il tocco sia stato accidentale.

Secondo il Corriere della Sera non è comunque escluso che potrebbe esserci un allontanamento di Mariotto dal programma. La tv pubblica non può infatti permettersi che lo show sia contaminato ancora a lungo da questo eccessivo clamore mediatico. Lo stilista dovrà giustificare il proprio comportamento.