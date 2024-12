Gustavo Rodriguez, Belen e Cecilia aggiornano tutti: come sta il padre dopo l’incidente

Come sta Gustavo Rodriguez a distanza di molti giorni dal terribile incidente in cui è rimasto coinvolto? Ora a parlare sono le figlie Belen e Cecilia.

Nella mattinata di giovedì 5 dicembre Gustavo Rodriguez, papà di Belen, Cecilia e Jeremias, è rimasto coinvolto in un incendio in un capannone a Gallarate (Varese), scoppiato per cause ancora da accertare. Sulla base di quanto emerso secondo il racconto di alcuni testimoni, le sue condizioni sono apparse subito gravi, nonostante i soccorsi siano stati tempestivi.

In un primo momento il sudamericano è stato trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, per poi essere portato, dove si trova tuttora, al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, ed è ancora in prognosi riservata. Il sudamericano sarebbe stato visto da alcuni operai presenti nei capannoni situati nelle vicinanze mentre scappava urlando, con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme.

Le parole di Belen e Cecilia sulle condizioni di papà Gustavo Rodriguez

Tutta la famiglia di Gustavo Rodriguez è in ansia, e non potrebbe essere altrimenti, dopo l’incendio che ha coinvolto l’uomo, noto anche per avere partecipato a “L’Isola dei Famosi” nel 2022 insieme al figlio Jeremias. Almeno per ora non sono arrivati bollettini ufficiali dall’ospedale per comunicare le sue condizioni, anche se sembra che la situazione sia ancora tutta da monitorare, seppure in lento miglioramento.

L’argentino avrebbe subito, secondo quanto riporta Fanpage, alcuni interventi chirurgici per stabilizzare le ferite provocate dalle ustioni (queste riguarderebbero il 10% del corpo, soprattutto gli arti e le braccia) Tantissimi utenti hanno inviato il loro sostegno all’uomo ai suoi familiari più stretti, con la speranza che possa recuperare il prima possibile. Certamente ci vorrà tempo, ma il sostegno dei suoi affetti più cari potrà essere importante.

Veronica Cozzani, la moglie, ne ha approfittato per pubblicare una foto di famiglia sul suo profilo Instagram, volta a sottolineare la loro vicinanza, accompagnata dalla didascalia “Uno per tutti e tutti per uno! So che starai bene“, rivolta proprio a Gustavo Rodriguez.

Al messaggio ha risposto Belen, che inizialmente aveva scelto di restare in silenzio in attesa di maggiori svluppi: “Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi la mia forza concreta! Andrà bene con l’aiuto di Dio” – ha scritto la showgirl.

Non ha esitato a parlare anche Cecilia, la prima a farlo a ridosso del rogo, con parole che fanno capire quanto il peggio possa considerarsi quasi del tutto passato, pur essendo ancora presto per dare giudizi definitivi, anche da parte dei medici. “Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passo avanti! Forza papà. Ti amo” – ha scritto la moglie di Ignazio Moser.

Veronica ha poi risposto a un follower, interessato ad avere un aggiornamento: “Meglio”, si è limitata a dire. I prossimi giorni saranno certamente decisivi per il 65enne, qualora i progressi dovessero esserci ancora la prognosi potrebbe essere sciolta.