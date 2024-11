Hai sempre sbagliato a caricare il tuo cellulare così: deteriori la batteria dopo poco

Attenzione a caricare così il tuo cellulare: se commetti questi errori rischi di deteriorare la batteria nel giro di poco tempo.

Ammettiamolo: lo smartphone è ormai diventato il migliore amico della maggior parte di noi. Ce lo portiamo dietro praticamente ovunque. Pensare di separarsene anche solo per qualche ora appare di fatto impossibile! Sì, perché oltre ad essere utile per telefonare e mettersi in contatto con gli altri in caso di necessità è diventato pressoché indispensabile per svolgere tantissime altre attività quotidiane.

Per esempio, si usa per fare ricerche online, navigare sui social network, ascoltare la musica, consultare mappe stradali e chi più ne ha più ne metta.

Per questo è fondamentale avere sempre a portata di mano un caricatore e una presa di corrente o, in alternativa, un pratico power bank. Attenzione, però, a come carichi la batteria del tuo cellulare. Se commetti questi gravi errori rischi di deteriorarla prima del tempo.

Hai sempre sbagliato a caricare il tuo cellulare così: attenzione o rovini la batteria

Caricare il proprio smartphone è un’attività che tutti noi svolgiamo praticamente almeno una volta al giorno. Attenzione, però, perché sono in tanti a commettere una serie di gravi errori mentre lo fanno, senza nemmeno accorgersene. Se non fai caso a questi semplici, ma fondamentali dettagli rischi di deteriorare la batteria e il telefono prima del tempo.

Non caricare la batteria al massimo e non farla scendere a zero: per le batterie moderne agli ioni di litio è preferibile mantenere la carica tra il 20% e l’80%. Questa semplice accortezza riduce i livelli di stress sulla batteria e può aumentarne la durata.

per le batterie moderne agli ioni di litio è preferibile mantenere la carica tra il 20% e l’80%. Questa semplice accortezza riduce i livelli di stress sulla batteria e può aumentarne la durata. Non lasciare il telefono in carica tutta la notte: ciò può stressare eccessivamente la batteria perché quasi sicuramente si arriverà ben oltre il 100% della ricarica. Per evitare di commettere questo errore usa la funzione di ricarica intelligente.

ciò può stressare eccessivamente la batteria perché quasi sicuramente si arriverà ben oltre il 100% della ricarica. Per evitare di commettere questo errore usa la funzione di ricarica intelligente. Carica la batteria prima di lunghi periodi di inattività : se sai che non andrai ad utilizzare il telefono per molto tempo, cerca di lasciarlo intorno al 50% di batteria, questo perché è buona norma non lasciarlo né troppo scarico, né troppo carico per lunghi periodi.

: se sai che non andrai ad utilizzare il telefono per molto tempo, cerca di lasciarlo intorno al 50% di batteria, questo perché è buona norma non lasciarlo né troppo scarico, né troppo carico per lunghi periodi. Evitare di far surriscaldare il telefono: se ti accorgi che il tuo cellulare sta diventando troppo caldo, mettilo subito al riparo. In generale, è bene evitare di esporlo a fonti dirette di luce e calore. Anche una ricarica prolungata può causare simili rischi.

se ti accorgi che il tuo cellulare sta diventando troppo caldo, mettilo subito al riparo. In generale, è bene evitare di esporlo a fonti dirette di luce e calore. Anche una ricarica prolungata può causare simili rischi. Non usare il telefono durante la ricarica: questo gesto apparentemente banale genera in realtà calore e rischia quindi di danneggiare la batteria.

questo gesto apparentemente banale genera in realtà calore e rischia quindi di danneggiare la batteria. Usa un caricatore di qualità: meglio utilizzare quello originale del telefono o comunque uno di buona qualità. Altrimenti, potresti danneggiare tutto il dispositivo.

Metti quindi in pratica questi consigli e la batteria del tuo cellulare durerà una vita!