Hai trovato le foglie della tua pianta tutte “bucate”? Cosa significa e come rimediare in modo naturale

Cerchiamo di capire insieme che cosa vuol dire quando troviamo questo problema nelle foglie di casa e come possiamo risolverlo in modo semplice e veloce.

In qualsiasi periodo dell’anno può capitare di vedere le nostre amate piante con qualche piccolo problema come quello delle foglie con dei forellini. Come mai accade e che cosa possiamo fare? Noi oggi ti vogliamo svelare tutto quello che non sai e la soluzione al tuo problema completamente gratuita.

Ovviamente, questa, non inficia neanche sull’ambiente, quindi meglio di così impossibile. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta e cosa possiamo fare.

La soluzione alle piante con le foglie rovinate

In alcuni casi, come quelli che ti andremo ad elencare possiamo sconfiggere alcuni problemi delle piante in modo completamente naturale avendo quindi un doppio beneficio, sia per il portafoglio che per l’ambiente. Ma andiamo con ordine. La prima cosa che dobbiamo fare quando una pianta ha un problema è quello di capire come mai accade.

Potrebbe esserci aria stagnante, oppure troppo secca o aver messo troppo concime. Una volta capito questo cerchiamo di vedere come combattere il singolo problema. La nostra pianta ha afidi o cocciniglia? In commercio ci sono tantissimi prodotti chimici ma noi ti consiglia di utilizzare l’olio di neen.

In commercio si trova anche sotto forma di soluzione acquosa che possiamo spruzzare dove occorre. Possiamo spruzzarlo sia in modo preventivo che quando le nostre piante sono state attaccate dai parassiti. Ottimo anche per le malattie come la muffa bianca, la ruggine o la botrite.

E’ molto importante, però, leggere come spruzzarlo e soprattutto rispettare il fatto di non metterlo mai quando c’è il sole. Abbiamo notato dei bruchi sulle nostre piante? Il rimedio migliore è quello di far macerare il pomodoro o l’aglio. Si hi letto bene. Possiamo utilizzare le qualità di quest’ultimo come repellente.

In che modo? Facciamo un decotto mettendo a bollire per 15 minuti due teste di aglio in un litro di acqua. Poi spruzziamo dove ci occorre. Per quanto riguarda, invece, il macerato di pomodoro, mettiamo in ammollo 300 grammi di foglie o di germogli in un litro di acqua per 10 giorni.

Trascorso questo tempo schiacciamo con un cucchiaio di legno e filtriamo. I bruchi sulle nostre piante saranno solamente un lontanissimo ricordo. Le piante hanno il mal bianco? Ottimo il nostro caro bicarbonato. Uniamo 1/2 cucchiai in un litro di acqua tiepida, facciamo sciogliere per bene e poi nebulizziamo.

Facciamolo solo quando non c’è il sole e ripetiamo, se necessario, dopo 7/10 giorni. Abbiamo problemi con le radici della nostra pianta? Utilizziamo qualcosa di dolce che abbiamo in cucina, ovvero la cannella! Quella in polvere è perfetta e ci serve mentre travasiamo la pianta.

Perfetta nel caso della Sanseveria o di alcune piante grasse che se hanno delle ferite alle radici rischiano di ammuffire. Se invece il processo è già iniziato facciamo un infuso di cannella con tre bastoncini in un litro, facciamo raffreddare e poi innaffiamo in una unica soluzione.

Ci sono le lumache sulle nostre piante? Mettiamo un sottovaso vicino alla pianta, oppure un barattolo come metà di una birra. Si hai letto bene. Il motivo? Le lumache, anche quelle senza guscio, amano l’odore del lievito ed andranno tutte li. Se vogliamo evitare che si avvicinino alle nostre piante possiamo cospargere a terra un po’ di cenere di legna o fondi di caffè.

In questo modo fanno fatica ad avvicinarsi ed andranno via. Sai poi che ci sono le culture trappola? Ovvero delle piante che possiamo far sacrificare per indirizzare i parassiti verso di loro. Un esempio? La lattuga! Quindi, adesso che conosci tutti questi consigli sai come intervenire in caso di problemi con le tue care piante senza dover spendere un capitale o fare del male all’ambiente.