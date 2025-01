Hai un po’ di vino bianco da consumare? Ti svelo come usarlo per far brillare casa

Un modo super economico per pulire casa con gli avanzi del vino. Siamo certi che rimarrai sorpreso dal risultato. Economico e velocissimo.

Capita spesso che dopo una cena con gli amici abbiamo del vino avanzato e del quale non sappiamo che cosa fare. Molto spesso lo teniamo in frigorifero per giorni fino ad arrivare a quando prendiamo coraggio e lo buttiamo. Ma noi oggi ti vogliamo svelare un segreto. Si perché sai che puoi utilizzarlo per pulire.

Scopriamo insieme come possiamo utilizzarlo e siamo certi che rimarrai senza parole dal risultato finale. Quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamo tutti i segreti del vino in casa.

Vino bianco, ecco come utilizzarlo in casa per le pulizie

Come possiamo evitare di sprecare del vino se non è terminato? Che sia bianco o rosso, cambiamo molto nel suo utilizzo, o meglio riutilizzo! Ma una cosa è garantita, non devi assolutamente buttarlo via, anche se sono passati alcuni giorni dalla sua apertura. Come prima cosa ti diciamo, ad esempio, che se hai del vino rosso puoi realizzare una salsa buonissima.

Ottima per esaltare le fettine di carne o le verdure cotte. In che modo? prendi un pentolino, unisci un bicchiere di vino rosso ed unisci due cucchiai di zucchero. Lascia che riprenda il fuoco e poi versala sopra le tue verdure. Avrà un sapore davvero incredibile e tutti ti chiederanno come hai fatto! Vogliamo cambiare colore ad un tessuto in cotone o in lino?

Perfetto il nostro vino rosso. Mettilo in una pentola con acqua bollente ed aggiungi il vino insieme a due o tre cucchiai di sale grosso. In questo modo la nostra maglietta avrà un colore incredibile e tu hai utilizzato il vino avanzato. Puoi anche realizzare un tonico perfetto utilizzando i polifenoli contenuti nel tuo vino.

In che modo? Mettine un po’ su di u batuffolo di cotone e picchiettalo sul viso, l’effetto ringiovanente sarà incredibile! Arriviamo al nostro vino bianco. Sai che è un validissimo aiuto in cucina per lavare frutta e verdura? Diluiscilo con l’acqua e mettilo in uno spruzzino, ecco che avrai un perfetto sgrassatore fai da te per dire addio alle macchie su vetri e tutte le superfici.

Va benissimo anche se è uno spumante avanzato. Vuoi una idea geniale? Congelalo con le formine per il ghiaccio ed utilizzalo all’occorrenza per insaporire i sughi o per i risotti! Come vedi è davvero incredibile tutti gli usi che puoi fare con il vino rosso, per non parlare del bianco che puoi utilizzare anche per pulire casa.