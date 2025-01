Hai voglia di una storia d’amore travolgente? Il film di stasera fa al caso tuo: primo di una saga che ha fatto sognare il mondo intero

Scopriamo insieme un film incredibilmente bello che possiamo vedere questa sera in tv. Sarà impossibile scollarti da lui.

La sera a tutti noi piace rientrare a casa e goderci il tepore dopo cena sul divano con una bella tazza di tisana calda mentre ci rilassiamo vedendo un bel film. Magari una di quelle storie d’amore travolgenti che ci permettono di sognare. Ecco che ti vogliamo suggerire proprio in film di questo genere che andrà in onda oggi.

Scopriamo insieme di quale si parla e su che canale possiamo vederlo. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed entriamo nel dettaglio del film con i suoi protagonisti.

Un film travolgente d’amore che va in onda questa sera

La sera, una volta messi a dormire i bambini è piacevole trascorrere del tempo in totale relax sul divano e distrarsi. Ecco che il film che andrà in onda oggi è quello che fa al caso tuo. Noi vi vogliamo indicare un bellissimo film che andrà in onda su La5 alle 21.30 circa. Ma di quale parliamo? Di Cinquanta sfumature di grigio.

Il film è del 2014 ed è drammatico. Scopriamo la trama. Anastasia Steele è una giovane studentessa universitaria che viene incaricata di effettuare una intervista ad un miliardario molto particolare e misterioso, Christian Grey. I due si ammirano entrambi ed iniziano una relazione molto intensa. Anastasia viene messa in gioco in un mondo di passione.

Christian le presenta una relazione che include pratiche molto particolari a livello intimo. La ragazza cerca di capire cosa fare con i propri sentimenti contrastanti e la complessità della relazione con l’uomo. Scopre anche dei segreti oscuri che limitano il rapporto tra i due. Come andrà finire la loro relazione?

Scopriamolo guardando il film. Per chi non lo sapesse si basa sul bestseller di E.L. James che ha creato un grandissimo dibattito per via delle tematiche proposte e del potere delle relazioni intime. La regia è di Sam Taylor-Johnson mentre per quanto riguarda il cast troviamo Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Jennifer Ehle.

Per questa sera vi attendere quindi un film molto interessante che vi permetterà di staccare la spina e parlare anche con il vostro compagno/a in merito alla trama di quello che vedete. L’appuntamento è per questa sera dopo cena e siamo certi che non vi pentirete della scelta che vi abbiamo proposto se non lo avete mai visto, oppure se volete vederlo per una seconda volta.