Hanno chiesto a Meryl Streep chi è il miglior attore della storia del cinema: la risposta è stata chiara

Meryl Streep un nome una garanzia per il cinema internazionale. Le hanno domandato chi è a suo avviso il miglior attore della storia del cinema e la star non ha avuto dubbi su cosa rispondere.

La Divina per Hollywood è Greta Garbo ma anche per Meryl Streep poco ci manca. Vincitrice di tre premi Oscar, due volte come miglior attrice e una volta come miglior attrice non protagonista e candidata ben 21 volte.

Meryl Streep è inoltre l’unica attrice ad essere stata nominata ai premi Oscar per film di cinque decenni diversi: anni settanta, ottanta, novanta, duemila e duemiladici. Ha una carriera alle spalle da far venire i brividi a chiunque. Titoli di film importanti come ‘La mia Africa’, ‘Manahattan’, ‘Il cacciatore’, ‘I ponti di Madison County’.

Camaleontica come pochi, in grado di passare da ruoli impegnativi a quelli più leggeri, come ad esempio nel recente e provocatorio ‘Don’t look up’ o nella gettonatissima serie ‘Only Murders in the building’. Ha lavorato con mostri sacri del calibro di Robert Redford, Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Dustin Hoffman e con il tanto compianto John Cazale con cui ha anche avuto un’importante relazione sentimentale.

Qual è l’attore per eccellenza secondo Meryl Streep: “Voglio essere come lui”

Nonostante tutti i nomi blasonati lei ha pochi dubbi su chi sia il suo attore preferito quello che a suo avviso non ha rivali nel mondo del cinema, non solo di oggi ma di sempre. Hanno anche lavorato insieme per diverse pellicole, una in particolare, molto amata, dove si è vista tutta la loro sintonia. In effetti pensandoci bene la sua risposta non giunge nemmeno troppo inaspettata. La Streep a questa domanda ha infatti risposto:

“Quando frequentavo la scuola di recitazione, idolatravo Robert De Niro. Dopo aver visto ‘Taxi Driver’ , Mi sono detta: “Questo è il tipo di attore che voglio essere, voglio essere come lui”. Quindi è stato un sogno lavorare con lui la prima volta ne ‘Il cacciatore’, dopodiché abbiamo sempre desiderato farlo. fare qualcos’altro insieme, e abbiamo trovato la sceneggiatura di ‘Innamorarsi’, una storia molto delicata ricca di emozioni interiori”.

“Adoro lavorare con lui perché è molto meticoloso e molto impegnato, non sopporta nessun tipo di bugia e continua a cercare il ciak che gli sembra assolutamente veritiero. È una vera sfida lavorare con lui, ma è bravissimo” ha concluso l’attrice.

La profonda amicizia tra De Niro e Streep risale agli anni ’70. All’epoca l’attrice aveva una relazione con John Cazale quando a lui fu diagnosticato un cancro ai polmoni. La coppia cercava di coprire le spese mediche della malattia, aveva urgente bisogno di aiuto. Ed è così che il protagonista di ‘Toro scatenato’ è venuto in loro aiuto. De Niro all’epoca chiese al regista Michael Cimino di dare un ruolo a Streep e Cazale ne ‘Il cacciatore’.

La sua era una condizione non negoziabile altrimenti non avrebbe partecipato al progetto. De Niro si è offerto anche di pagare di tasca propria le spese assicurative, non solo un attore eccezionale ma anche una persona meravigliosa.