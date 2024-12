Ho comprato un’auto con finanziamento, posso venderla prima del termine delle rate?

Se ho comprato un’auto con il finanziamento, posso rivenderla prima di aver finito di pagare le rate del prestito? La risposta definitiva.

Al giorno d’oggi la maggior parte delle persone che intende comprare un’auto, sia nuova che usata, ricorre al finanziamento. In questo modo, può permettersi un veicolo dal costo anche importante, senza dover versare in una sola volta l’intera somma per il suo acquisto, ma pagando una rata mensile per un certo periodo di tempo.

Un sistema molto pratico che consente a chiunque di permettersi la macchina dei suoi sogni… o quasi! Bisogna, però, tenere conto che con il finanziamento si andranno a pagare gli interessi, quindi alla fine del pagamento delle rate si sarà versata una cifra superiore rispetto a quella stabilita per la vendita del mezzo.

Ma al di là di questo aspetto, è possibile vendere un’auto quando ancora non si è terminato di pagare le rate del finanziamento?

Posso vendere un’auto comprata con il finanziamento prima del termine delle rate?

Si tratta di una domanda molto più frequente di quanto non si pensi. È possibile vendere un’auto comprata con il finanziamento prima di aver finito di pagare tutte le rate? La risposta è sì, in quanto si tratta di un’azione del tutto lecita e che non comporta alcun rischio per il nuovo acquirente. Infatti, le rate mancanti da estinguere continuerà a pagarle colui che intende vendere la macchina e che a suo tempo ha sottoscritto il prestito, salvo differenti accordi.

Questa pratica non presenta alcuna anomalia perché il finanziamento è svincolato dall’auto e riguarda soltanto l’intestatario e la finanziaria o la banca con cui l’ha sottoscritto. Per quanto riguarda il rivenditore che aveva venduto l’auto precedentemente ha già incassato la totalità dell’importo e, quindi, non ha più nulla a pretendere.

Quindi, una volta comprata la vettura, il nuovo proprietario potrà disporne come preferisce e potrà anche decidere di rivenderla, a prescindere dal fatto che siano già state pagate tutte le rate del prestito o meno. Chi richiede un finanziamento per un’auto ha semplicemente l’obbligo di saldarlo. Per il resto può fare ciò che vuole. Basti pensare che anche nel caso in cui il mezzo venga distrutto e rottamato a seguito di un incidente, il proprietario resta comunque obbligato a saldare il suo debito.

Un’altra soluzione, che comunque non pone alcun impedimento alla vendita, è quella che il venditore ceda la restante parte del finanziamento all’acquirente dell’auto (abbassando il prezzo di vendita). In questo caso sarà lui a pagare le rate residue. Ovviamente è richiesto il consenso anche della finanziaria, che dovrà verificare l’affidabilità creditizia del soggetto subentrante.

Oppure il venditore può utilizzare il ricavato della vendita della vettura per estinguere il prestito anticipatamente, risparmiando sugli interessi. Si ricorda infine che per evitare controversie il venditore deve sempre informare l’acquirente qualora sull’auto che sta comprando ci sia un finanziamento.