Ho rischiato di rovinare per sempre il mio parquet prima di scoprire che questi errori non vanno mai fatti

Il parquet deve essere trattato con la massima attenzione. Scopriamo insieme gli errori che vanno assolutamente evitati. La lista non è così corta come credi.

In casa avere un bel pavimento di parquet è sicuramente una scelta importante. Non è come il solito pavimento al quale non dobbiamo dedicare nessuna attenzione e possiamo lavarlo praticamente con tutto. In questo caso dobbiamo controllare bene prima di lavare a terra.

Un materiale tanto delicato quanto bello da vedersi. Scopriamo insieme quali attenzione dobbiamo riservargli e cosa non dobbiamo mai e poi mai fare. Prendi nota la lista non è poi così corta.

Parquet massima attenzione, non fare questi errori

Un bel pavimento di parquet da anima praticamente a tutta la stanza. Ci sono delle azioni che non dobbiamo mai fare per non rischiare ma come dobbiamo lavarlo in modo corretto? I passaggi da seguire sono sostanzialmente solo tre, parliamo della rimozione della polvere, del lavaggio e della lucidatura finale.

Come prima cosa togliamo la polvere con un panno elettrostatico o se abbiamo l’aspirapolvere utilizziamolo. Questo step deve essere quotidiano! Adesso possiamo lavare assicurandoci di utilizzare i modi corretti. L’ideale sarebbe quello di farlo una volta alla settimana. Ultimo passaggio, la lucidatura.

Ci permette di dare una lucentezza maggiore, attenzione però perché in base al legno possiamo farla con olio o con la cera. Questo passaggio va fatto uno o due volta massimo all’anno! Ma quali sono gli errori che non dobbiamo assolutamente commettere per evitare di rovinare il nostro amato parquet?

Come prima cosa indichiamo l’acqua. Serve per pulire ma eccedere con il quantitativo rischia di inumidire il legno rendendo difficile poi l’asciugatura. Non versatela mai sul pavimento ma utilizziamo un panno umido e ben strizzato. Secondo consiglio, evitiamo i prodotti aggressivi.

Ovviamente, come non citare la candeggina o la ammoniaca. Questi rimuovo lo strato di protezione del nostro parquet rendendolo maggiormente esposto a danni e macchie. Attenzione agli oli. Possono causare problemi come l’acqua e lasciano anche degli aloni quasi impossibili da eliminare.

Possiamo provare, se capitano, a mettere del bicarbonato sulla macchia e lasciarlo agire prima di rimuovere il tutto. Il nostro parquet si è macchiato con il vino? Tamponiamolo immediatamente con della carta assorbente e poi creiamo una soluzione con acqua e sapone di Marsiglia.

Non utilizziamo mai la scopa a vapore, è assolutamente nemica del nostro parquet. Se ha una funziona per lavare il legno, ovviamente, non vale lo stesso discorso. Vietate poi anche le spazzole troppo abrasive. Il pavimento in legno si graffia molto facilmente. Come vedi ci sono molte attenzioni che dobbiamo dedicare al nostro parquet se vogliamo che sia sempre pulito, splendente e senza graffi.