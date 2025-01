Ho rischiato una figuraccia per colpa delle tazzine: mi ha salvato questo trucchetto, geniale

Scopriamo insieme come pulire in modo impeccabile le tazzine evitando che ci siano macchie fastidiose. Ecco il segreto, è facile e veloce!

In casa abbiamo sempre mille attenzioni con il quale doverci confrontare. Una di queste rientra anche nel lavare i piatti. Ovviamente dobbiamo togliere tutti i residui di cibo e fare in modo che siano puliti. Ma sai che con le tazzine non è sempre facilissimo. Molto spesso dobbiamo combattere con delle macchie che resistono.

Noi oggi ti vogliamo svelare proprio come dire loro addio. Siamo certi che in pochissimo tempo vedrai un risultato perfetto. Quindi andiamo a vedere subito che cosa ci occorre.

Addio macchie sulle tazzine, ecco la soluzione perfetta

In casa utilizziamo molto spesso delle tazze o delle tazzine, basti pensare alla colazione, al caffè dopo pranzo, oppure ad una bella tisana a metà mattina. Purtroppo però, anche se dedichiamo le giuste attenzioni quando le laviamo può capitare che restano della macchie. Non sono assolutamente belle da vedersi.

Se non le togliamo subito, poi, non basta neanche la lavastoviglie per dirgli addio! Ma ecco che arrivano in nostro soccorso sempre i mitici rimedi della nonna. Come primo prodotto vi suggeriamo, ovviamente, il bicarbonato di sodio. Lui ha una azione sbiancante e possiamo utilizzarlo praticamente sempre in casa.

In questo caso ci servono 2 cucchiai di bicarbonato e dell’acqua tiepida. Formiamo una sorta di cremina che applichiamo sulla tazzina. Lasciamo agire per circa 20 minuti e poi sciacquiamo. La nostra macchia sarà solamente un lontano ricordo. Il secondo consiglio è quello di utilizzare l’aceto bianco. Anche lui super utilizzato.

In questo caso dobbiamo realizzare una soluzione con il 50% di aceto ed il 50% di acqua. Mettiamo sul fuoco e versiamo sulla tazzina quando è bello caldo. Lasciamo agire tutta la notte ed il giorno dopo le macchie saranno sparite come per magia. Passiamo al terzo consiglio. Il sapone di Marsiglia. In questo caso ci occorre, acqua, sapone di Marsiglia e un cucchiaino di bicarbonato.

Riscaldiamo sempre questa soluzione ed immergiamo la tazzine per qualche minuto. Quindi rimuoviamo la nostra macchia con una spugna. Penultimo consiglio. Sale e limone. Un rimedio che funziona sempre con tutto. Realizziamo una sorta di pasta abrasiva che strofinata sulla macchia la eliminerà in un baleno.

Ultimo, ma non perché funzioni meno, il dentifricio. Realizziamo un mix con il sapone per i piatti e lasciamo agire il nostro composto per circa trenta minuti. Adesso strofiniamo con uno spazzolino vecchio e lasciamo ancora per un’ora. Sciacquiamo e laviamo normalmente. le macchie saranno solamente un ricordo lontano.

Come vedi ci sono tantissimi metodi per fare in modo che le nostre tazze o tazzine non debbano avere delle macchie brutte e antiestetiche. Ovviamente tutto senza spendere soldi, perché gli ingredienti li abbiamo tutti in casa!