Ho scoperto di pulire male lo scolapiatti: era un ricettacolo di germi e batteri, così è tornato come nuovo

Se hai fatto così, hai sempre pulito male lo scolapiatti: ecco come farlo tornare come nuovo.

Lo scolapiatti è molto utile in cucina perché, come suggerisce il nome, permette di far scolare i piatti al suo interno, evitando di doverli asciugare quando sono ancora bagnati. Molto spesso però ci si dimentica di pulire questo strumento.

Come si può pensare che i piatti che mettiamo al suo interno siano perfettamente puliti e sicuri da usare se lo scolapiatti stesso è invece sporco e trascurato? Questo è infatti un covo di germi e batteri e da uno studio è emerso che lasciarvi i piatti bagnati per più di 24 ore può creare un ambiente favorevole per questi microrganismi e compromettere anche in modo serio la salute.

Per questo è importante pulire a fondo e con consapevolezza anche lo scolapiatti e per fortuna farlo è molto semplice.

Come pulire lo scolapiatti altrimenti diventa un ricettacolo di germi e batteri

Per pulire lo scolapiatti basta usare dei semplici ingredienti che si hanno già in casa, validi alleati per le pulizie domestiche. Basterà infatti creare una miscela unendo bicarbonato di sodio, aceto bianco, detersivo liquido e acqua.

Per prima cosa, rimuovere i piatti dallo scolapiatti e asciugare l’acqua in eccesso usando un panno. Stendere la miscela su tutta la superficie, strofinandola con una spazzola a setole morbide. Quindi, attendere da due a tre ore affinché la soluzione abbia il tempo di agire.

Infine, basta risciacquare molto bene con acqua calda e qualche goccia di limone. Subito dopo, asciugare lo scolapiatti con un panno pulito. In definitiva, ci sono oggetti che possono solo sembrare puliti ma in realtà non lo sono e fra questi rientra appunto lo scolapiatti che però, come visto, essendo umido, diventa il luogo perfetto per il proliferare di germi e batteri.

La miscela preparata con gli ingredienti che si hanno già in casa è portentosa tanto per gli scolapiatti in plastica quanto quelli in acciaio e servirà non solo per rendere puliti questi strumenti ma anche per evitare cattivi odori o la formazione del calcare.

Quindi l’importante è ricordarsi di pulire con una certa frequenza (anche tutti i giorni) pure lo scolapiatti su cui si fanno scolare appunto i piatti dopo averli lavati. Tutto questo per essere sicuri di vivere in un ambiente salubre e sicuro.